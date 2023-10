Stephen Torres, militant de la communauté LGBTQ+, barman et membre de la Commission du divertissement de San Franciscose présentera mardi pour briguer un siège au conseil de surveillance, dans l’espoir de remplacer Hillary Ronen l’année prochaine.

Originaire d’Angeleno et coprésident exécutif du district culturel LGBTQ de Castro, Torres vit à San Francisco depuis 1999, à l’exception d’une brève période à Mexico. Torres est également barman à Twin Peaks, un bar queer bien connu du Castro. S’il est élu en novembre 2024, il fera partie de l’aile progressiste du conseil d’administration.

“Ayant vécu ici dans le district 9 pendant près de deux décennies, j’ai l’impression de savoir très bien ce que l’électeur moyen sait et ressent à propos de toutes les parties étonnantes et merveilleuses de celui-ci”, a déclaré Torres au Standard. “Les défis aussi.”

Dans une déclaration à ses partisans ce week-end, Torres a souligné l’importance des quartiers de la ville pour sa santé économique et civique globale, ajoutant que « sans communauté, ce n’est que de l’immobilier ».

Torres vit à Mission mais travaille en grande partie à Castro – en tant que barman à Twin Peaks et en tant que coprésident exécutif du conseil consultatif du district culturel LGBTQ+ de Castro. | Source: Jungho Kim pour The Standard

Torres affrontera un groupe nombreux de prétendants dans l’espoir de représenter le district 9, qui couvre le district de Mission, Bernal Heights et une grande partie du district de Portola. Parmi les concurrents sérieux pour le siège figurent Jackie Fielder, défenseur des banques publiques et candidat au Sénat de l’État de 2020, Roberto Hernandez, PDG de Carnaval San Francisco, et Trevor Chandler, ancien employé de l’application Citizen. Rafael Gutierrez, Julian Bermudez, Jaime Gutierrez et l’éternel candidat Michael Petrelis ont également déclaré leur candidature.

Le district 9 est un point central des luttes de la ville contre la pauvreté, la vente illégale et les perceptions d’un déclin de la sécurité publique. Récemment, Ronen a proposé une interdiction controversée de 90 jours des vendeurs ambulants le long de Mission Street, le principal corridor commercial du quartier. Torres estime que son implication dans la communauté de la vie nocturne de la ville pendant et après Covid, ainsi que sa familiarité avec les mécanismes de gouvernance de la ville, le distinguent de ses rivaux.

“Il y a beaucoup de gestes bien intentionnés face aux défis auxquels les San Franciscains sont confrontés”, a-t-il déclaré. « Mais quand il s’agit de la mise en œuvre concrète, ils ne parviennent toujours pas à aider les gens. Tout, de la sécurité publique au bien-être, en passant par les ressources et le logement.

Parmi ses réalisations, Torres cite l’augmentation de la disponibilité de la naloxone, ou Narcan, dans les bars et les lieux de divertissement de la ville. Il est également fier du travail en cours entrepris par le district culturel et la commission à laquelle il siège pour recueillir et analyser les données de la ville afin d’évaluer si les travailleurs de l’industrie de la vie nocturne de San Francisco se sont remis de la pandémie.

« So beaucoup d’entre nous qui travaillent dans la vie nocturne, nos vies ont complètement changé. Nos revenus représentent un tiers de ce qu’ils étaient auparavant », a-t-il déclaré. « Certains d’entre nous ont dû quitter cette industrie parce qu’elle n’est tout simplement pas durable. Même pour ceux d’entre nous qui vivent dans des logements abordables.

Alors que la ville mise son avenir sur une renaissance de la vie nocturne – au centre-ville, en particulier, mais certainement dans des quartiers comme Mission – les questions de sécurité publique se posent au premier plan. Torres veut s’assurer que tout le monde, clients et personnel, puisse sortir, s’amuser, dépenser de l’argent et profiter de sa ville sans crainte.

Il espère travailler avec des militants locaux à travers le quartier et la ville pour créer des marchés extérieurs, à la manière de Mexico, vaguement regroupés autour de certains types de marchandises, depuis les marchés fixes. marchés au plus lâche tianguisqui ressemblent davantage à des marchés de producteurs.

“Un habitant de Portola, dont la famille vit ici depuis longtemps, me racontait que sa grand-mère allait au marché de Crystal Palace”, a déclaré Torres, faisant référence à l’ancien centre commercial de Market et Huitième rues où Les stands Whole Foods de SoMa, désormais fermés. « Nous devrions revenir à ce genre de choses. C’est une manière de lutter contre le trafic illégal.»

Tout en affirmant que les personnes qui commettent des crimes violents devraient être tenues pour responsables, Torres insiste sur le fait que la ville doit également s’efforcer de fournir des alternatives aux personnes économiquement désespérées autour des stations BART de la 16e rue et de la 24e rue, où les distributeurs automatiques sont souvent considérés comme une nuisance publique.

“Je suis désolé, mais au cours de mes 25 années de vie à San Francisco, aucune des stations BART n’a été largement connue comme lieu de rassemblement, à part, vous savez, les choses illicites”, a-t-il déclaré. « Et alors, comment pouvons-nous changer cela ? C’est en en faisant des lieux de rassemblement pour d’autres choses.

Torres bénéficiera probablement du soutien des communautés Latinx et LGBTQ+ de la ville. | Source: Jungho Kim pour The Standard

La candidature de Torres bénéficiera probablement du soutien de la communauté Latinx, qui, malgré l’état avancé de gentrification de la Mission, reste une force politique puissante.

« Le désir de Stephen d’être superviseur de district est authentique et fondé sur des principes », a déclaré Lito Sandoval, ancien président du San Francisco Latino Democratic Club. «Je connais Stephen depuis des années et j’ai vu à quel point il est pondéré et réfléchi. Nous avons besoin de superviseurs disposés à faire le travail et pas seulement de se contenter de se contenter des caméras.

“Sa passion pour la justice et son travail dans la communauté correspondent à la mienne”, a déclaré Per Sia, artiste de drag Latinx et éducateur. « Il a travaillé et continuera de le faire en tant que superviseur du District 9. Cette moustache peut tout vaincre.

Connecter les gens à leurs quartiers signifie parfois réimaginer ces quartiers. En tant que fils d’un ingénieur en assurance qualité, Torres surveille avec méfiance l’autoroute centrale de la ville depuis des années et il soutient le mouvement visant à supprimer la route surélevée, dont une grande partie marque la limite nord du district 9.

«Auparavant, tout cela n’était qu’un estuaire. Récupérer une partie de cela et intégrer à la fois le logement et l’espace public, c’est juste une opportunité que l’on a rarement, voire jamais, dans une ville aussi ancienne », a déclaré Torres. « J’adorerais voir cela se produire. Mais le fait est qu’il faut s’assurer que cela se fasse avec la communauté au rez-de-chaussée.

De cette façon, a-t-il déclaré, les rues Division et 13 ne deviennent pas un mur de monolithes en béton de cinq étages dont le prix est hors de portée des résidents existants du quartier.

Ce point de vue est peut-être un peu rose, mais conserver un sentiment d’optimisme est plus important qu’une affiliation dogmatique à telle ou telle faction politique.