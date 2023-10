Un militant israélien pro-palestinien craint parmi les prisonniers du Hamas

Une humanitaire juive née au Canada qui a consacré la majeure partie de sa vie à aider les Palestiniens a disparu après que des combattants du Hamas ont attaqué Israël ce week-end.

Vivian Silver vit près de la bande de Gaza, dans le kibboutz Beeri, dans le sud d’Israël. Après que les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël samedi, cette femme de 74 ans s’est cachée chez elle et a communiqué avec son fils par téléphone. a déclaré à CBC News. Elle lui a envoyé un texto lui indiquant que les militants étaient chez elle.

« Elle a un très grand sens de l’humour, alors nous avons plaisanté jusque-là », a déclaré Yonatan Zeigen, qui vit à Tel Aviv, à Adrienne Arsenault de CBC News. « Nous plaisantions, puis nous avons dit : ‘OK, il est temps d’arrêter de plaisanter’, et nous avons simplement exprimé notre amour l’un pour l’autre, et c’était tout. »

Les attaques du Hamas, le groupe armé qui dirige des millions de Palestiniens à Gaza, ont fait plus de 900 morts en Israël, selon l’armée du pays. Les responsables palestiniens affirment que plus de 700 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza bouclée et en Cisjordanie occupée depuis qu’Israël a lancé des attaques de représailles massives avec le soutien des pays occidentaux.

De nombreux civils sont toujours portés disparus alors que le nombre de morts continue de grimper. Le Hamas a affirmé avoir capturé environ 100 personnes et a récemment menacé de tuer un civil israélien en otage chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement préalable ».

Zeigen a déclaré à CBC qu’il ne croyait pas que sa mère avait disparu, mais qu’elle était morte dans sa maison ou parmi les otages emmenés à Gaza par le Hamas. Les autorités seraient toujours en train de nettoyer le kibboutz des explosifs et n’ont pas été en mesure de fournir des informations actualisées sur l’endroit où se trouve Silver.

Les proches de Silver ont déclaré aux médias que la femme née à Winnipeg a consacré sa vie à mettre fin à l’occupation israélienne et qu’elle est hautement considérée par les Israéliens et les Palestiniens comme une force qui s’est battue pour une paix durable et permanente.

«C’est une femme de petite taille, mais en esprit, c’est une géante», a déclaré Zeigen sur CBC News. « Elle a consacré sa vie au travail pour la paix. Elle est arrivée en Israël il y a 50 ans et juste après [1973 Arab-Israeli War]ce qui est assez ironique, et depuis lors, elle s’est simplement impliquée dans des activités visant à mettre fin à l’occupation et à résoudre le conflit.

Silver était le directeur exécutif du Institut du Néguev pour les stratégies de paix et de développement, une organisation qui se décrit comme promouvant une société où les Arabes et les Juifs peuvent cohabiter tout en préservant leur identité et leur culture respectives. Elle et la militante Amal Elsana Alh’jooj a remporté le Prix Victor J. Goldberg pour la paix 2011 de l’Institute for International Education, basé à New York, pour avoir lancé un programme visant à former et à responsabiliser la communauté bédouine locale.

« J’ai dû reconnaître qu’après 40 ans d’activisme pour la paix, la gauche, dont j’étais un fier membre, n’avait pas réussi à atteindre son objectif de mettre fin au conflit israélo-palestinien », a déclaré Silver. a écrit dans un article de blog de 2018. « J’ai décidé que je ne ferais plus la même chose, que je devais trouver une autre voie. »

Argent dirige le groupe Women Wage Peace, une organisation regroupant des milliers de femmes arabes et juives cherchant à mettre fin à l’occupation israélienne et à créer une paix durable dans la région. Elle fait également du bénévolat pour Road to Recovery, où elle conduit les Palestiniens malades de Gaza – ce que les militants des droits humains appellent une prison à ciel ouvert avec un accès quasiment nul à l’aide médicale – aux hôpitaux israéliens.

« J’ai passé beaucoup de temps à Gaza jusqu’au déclenchement de la deuxième Intifada. Nous avons continué à travailler avec des organisations en Cisjordanie », a écrit Silver dans son message. «C’est pourquoi cela m’exaspère particulièrement lorsque les gens prétendent : ‘Nous n’avons pas de partenaire de l’autre côté !’ Personnellement, je connais tellement de Palestiniens qui aspirent à la paix, tout autant que nous.

Aziz Abu Sarah, un Palestinien américain qui dirige une agence de voyages proposant des voyages dans la région, a déclaré à NBC News que le manque de nouvelles sur l’endroit où se trouve Silver pourrait être un signe qu’elle fait partie des captives.