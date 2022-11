Un militant iranien soutient les États-Unis lors d’un match de Coupe du monde au milieu de manifestations à l’échelle nationale

Des militants iraniens à Téhéran apportent leur soutien à l’équipe masculine de football des États-Unis alors que les États-Unis et l’Iran se préparent à s’affronter mardi lors de la Coupe du monde au Qatar.

Alors que les manifestations meurtrières se poursuivent à travers l’Iran, les militants espèrent qu’une perte pour Téhéran sera un coup dur pour le régime et son chef, l’ayatollah Ali Khamenei.

“En tant que Kurde iranien, je ne souhaite pas que l’équipe des mollahs gagne”, a déclaré à Fox News Digital un militant du nom de Nassaer de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran, également connue sous le nom de MEK. “Cette équipe ne représente pas le peuple iranien.”

L’IRAN CONTRACTE SECRETEMENT AVEC LE QATAR AU SUJET DE LA DISSENTATION DE LA COUPE DU MONDE: RAPPORT

L’activiste a accusé l’équipe iranienne d’être “anti-humaine, anti-iranienne et anti-kurde” et a déclaré qu’elle “n’accorde aucune valeur à la communauté sportive iranienne”.

“Le mot d’ordre du peuple ces jours-ci est ‘mort au dictateur'”, a-t-il ajouté.

Fox News Digital n’a pas pu confirmer comment les joueurs iraniens s’alignent politiquement, bien que le match de mardi ait attiré l’attention du monde entier après des mois de manifestations qui ont exigé des droits pour les femmes.

L’équipe iranienne n’a pas chanté l’hymne national avant son match d’ouverture contre l’Angleterre la semaine dernière, bien qu’elle ait chanté ensemble avant le match contre le Pays de Galles vendredi.

Des informations publiées mardi suggèrent que les membres de la famille des joueurs iraniens ont été menacés si l’équipe refusait à nouveau de chanter l’hymne national iranien.

Ce match sera la première fois en près de 25 ans que les États-Unis et l’Iran s’affrontent sur le terrain.

Les athlètes utilisent depuis longtemps les événements sportifs pour faire avancer les questions sociales et politiques, y compris les athlètes de football américain ces dernières années qui ont attiré l’attention sur les droits des Noirs aux États-Unis en se mettant à genoux pendant l’hymne national – bien que des actions similaires de joueurs iraniens puissent avoir des conséquences mortelles.

Un autre militant qui s’est entretenu avec Fox News Digital a évoqué la dernière fois qu’un joueur de football iranien a défié le régime de Khamenei, ce qui a entraîné son arrestation, sa torture et son exécution.

“C’est le même régime qui, en 1981, a exécuté Habib Khabiri, le capitaine de l’équipe nationale de football d’Iran lors de la Coupe du monde de 1978 parce qu’il était un partisan des Moudjahidin-e Khalq. [MEK]”, a déclaré un militant du MEK du nom de Mahsa.

“Le peuple veut voir la défaite de l’équipe du régime en [the] match parce que cette équipe ne représente pas le peuple iranien », a-t-elle soutenu. « Le régime exploite le football et le sport pour faire avancer sa propre politique.

UN ACTIVISTE IRANIEN DÉFIE LE SOUTIEN DE BIDEN AUX FEMMES QUI LUTTENT POUR METTRE FIN AU RÉGIME « D’APARTHEID DE GENRE »

Des millions de fans non seulement aux États-Unis et en Iran, mais dans le monde entier, regarderont le match de mardi pour voir comment les joueurs iraniens se comportent sur le terrain, s’ils s’engagent dans l’hymne national iranien et comment ils interagissent avec l’équipe américaine.

Le match de 1998 faisait également suite à des années de troubles politiques entre Washington et Téhéran à la suite de la crise des otages en Iran en 1979. Cependant, les joueurs ont semblé mettre la politique de côté alors que l’équipe iranienne aurait présenté aux États-Unis des roses blanches en signe de paix.

Cependant, une telle offre de paix n’est pas attendue mardi à moins que les joueurs iraniens ne montrent délibérément une rupture avec le régime, qui a appelé les États-Unis à être exclus des jeux plus tôt cette semaine en raison de leur soutien aux militantes des droits des femmes en Iran.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le match américano-iranien est prévu mardi à 14 h 00 HNE sur FOX.