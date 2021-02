Un militant indien de 22 ans a été arrêté après avoir prétendument aidé à éditer et à faire circuler une «boîte à outils» donnant des conseils sur la façon de soutenir les manifestations d’agriculteurs en cours dans le pays, précédemment partagées par la croisée du climat Greta Thunberg.

Disha Ravi, une jeune militante de Bangalore, a été arrêtée pendant le week-end et accusée de sédition et de complot criminel au motif qu’elle était une «Conspirateur clé» dans la création et la diffusion de la boîte à outils, ce que la police dit préconiser «Désaffection envers l’État indien» et « Guerre économique, sociale, culturelle et régionale contre l’Inde. »

Alors que Ravi a insisté lors d’une audience sur le fait qu’elle n’avait édité que deux lignes du document, la police pense qu’elle avait joué un rôle plus important dans sa production et l’a à un moment donné transmis à Thunberg. La militante adolescente suédoise publierait plus tard le document sur son propre compte Twitter, provoquant une réaction intense du public alors que les critiques l’accusaient de prendre part à un « complot étranger » pour attiser les troubles en Inde. L’indignation n’a fait qu’empirer après que Thunberg ait remplacé la boîte à outils à la hâte « mise à jour » version, maintenant dépourvue des instructions les plus spécifiques présentées dans l’original.

Aussi sur rt.com «Aussi faux que ses tweets»? La police ouvre un complot SONDE dans la « boîte à outils de protestation » de Greta Thunberg et accuse les créateurs de « GUERRE SUR L’INDE »

La police de New Delhi avait précédemment affirmé que la boîte à outils exposait un «Complot par un réseau organisé à l’étranger» susciter des manifestations en Inde et que les créateurs du document pourraient avoir des liens avec des groupes séparatistes sikhs. Le ministère indien des Affaires extérieures a également déclaré que le document démontrait que « Groupes d’intérêts acquis » essayaient de « Mobiliser le soutien international contre l’Inde. »

Bien que la boîte à outils semble avoir été le résultat de la collaboration entre plusieurs individus et groupes d’activistes, la Fondation canadienne pour la justice poétique a reconnu un certain rôle dans la production de la missive. Le groupe – dont l’objectif principal est de «Créer une prise de conscience et un dialogue autour des droits de l’homme et des questions de justice sociale» lié à la diaspora sud-asiatique, selon ses fondateurs – a publié une longue déclaration concernant la boîte à outils sur son site Web.

« Récemment, les médias indiens ont répété à bout de souffle des informations sur notre organisation qui sont dans de nombreux cas incorrectes et, trop souvent, entièrement inventées, » l’org a dit, ajoutant qu’il «N’a coordonné aucune activité de protestation en Inde.»

Au lieu de cela, le PJF dit avoir développé « Messages clé » en soutien aux manifestations avec les militants locaux et encouragé « Le monde doit prêter attention et amplifier ce message, » soulignant qu’il n’a pas approché Thunberg ou aucune autre célébrité pour passer les points de discussion.

L’arrestation du jeune homme de 22 ans a déclenché la condamnation de certains fonctionnaires, Arvind Kejriwal, le ministre en chef de Delhi – où Ravi est toujours en détention – qualifiant l’incident de «Attaque sans précédent contre la démocratie» dans un tweet dimanche, faisant valoir «Soutenir nos agriculteurs n’est pas un crime.»

L’arrestation de Disha Ravi, 21 ans, est une attaque sans précédent contre la démocratie. Soutenir nos agriculteurs n’est pas un crime. – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 15 février 2021

Le journaliste primé Nitin Sethi, quant à lui, a critiqué les autorités pour ce déménagement, interrogatoire qu’il s’agisse «Éditer des documents qui aident les gens à coordonner des vues en désaccord avec celles du [government] » devrait être déclaré un « séditieux » acte. «Tout journalisme de vrai courage pourrait alors être qualifié de séditieux» il ajouta.

Le combat de plusieurs mois de manifestations d’agriculteurs a été lancé dans la foulée des réformes agricoles proposées qui, selon certains agriculteurs, ouvriront le pays à l’exploitation des entreprises et les priveront d’un salaire minimum. Le gouvernement indien, cependant, a soutenu que les réformes entraîneraient un afflux d’investissements privés, stimuleraient la production globale et donneraient aux producteurs plus d’options pour savoir où vendre leurs produits, affirmant également que la plupart des travailleurs agricoles soutiennent les factures. Près de 60 pour cent de la population indienne de 1,3 milliard d’habitants dépend de l’agriculture, selon la India Bread and Equity Foundation.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!