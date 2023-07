Un militant français anti-flic dénonce les brutalités policières (VIDEO)

Youssouf Traoré a été taclé par des policiers après avoir tenté de résister à son arrestation

Un homme arrêté à Paris lors d’une manifestation à la mémoire de son frère a déclaré dimanche qu’il porterait plainte contre les policiers qui lui ont cassé le nez et blessé l’œil. Les images vidéo de l’arrestation de l’homme sont devenues virales au milieu des tensions sociales accrues en France.

Youssouf Traoré a été interpellé samedi après avoir prétendument frappé un policier lors d’un rassemblement interdit à la mémoire de son frère Adama, mort en garde à vue il y a sept ans.

Des images vidéo de l’arrestation de Traoré ont montré des policiers anti-émeute blindés s’approchant de l’homme de 29 ans après son attaque présumée contre les forces de l’ordre. Traoré s’est disputé avec eux avant de résister à l’arrestation et de pousser apparemment un officier. Il a été rapidement plaqué et maîtrisé, avant d’être emmené dans un véhicule de police. Au cours de la mêlée, un autre officier a poussé une femme hurlante à terre.

Marche pour #Adamala brav M charge et interpelle des manifestants.#Paris pic.twitter.com/kZCmJbA7bx — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) 8 juillet 2023

Traoré a ensuite été hospitalisé et les charges retenues contre lui temporairement abandonnées, a indiqué le parquet de Paris à l’AFP.

Dimanche, un compte de médias sociaux nommé « Justice pour Adama » a publié une déclaration de Traoré affirmant qu’il avait subi une fracture du nez et des blessures à l’œil, à la poitrine, au dos et à la tête lors de l’arrestation, et déposerait une plainte auprès du procureur. bureau. Dans une vidéo accompagnant la déclaration, l’œil de Traoré était visiblement enflé.

Communiqué de presse :

Yssoufou Traoré a été interpellé hier lors de la marche réclamant la justice dans l’affaire du décès de son frère Adama Traoré.

Yssoufou Traoré a été victime de violences commises par des policiers de la BRAV-M qui semblent disproportionnés et illégitimes, pic.twitter.com/yod6DLKPpE — La Vérité Pour Adama (@laveritepradama) 9 juillet 2023

L’incident a été condamné par des politiciens et des journalistes de gauche, dont plus d’une douzaine ont manifesté devant le commissariat de Paris où il était détenu samedi soir, a rapporté l’AFP.

En 2016, la mort d’Adama Traoré a déclenché des manifestations et des émeutes généralisées. La cause de sa mort est contestée, une enquête officielle statuant qu’il est mort d’hyperthermie et sa famille affirmant qu’il a été asphyxié par la police. Une enquête a par la suite innocenté les trois agents qui ont procédé à l’arrestation de tout acte répréhensible.

Adama Traoré a été arrêté aux côtés d’un troisième frère Traoré, Bagui, pour l’agression et l’extorsion présumées d’une femme handicapée. Adama avait déjà purgé une peine pour agression, vol, extorsion et trafic de drogue, et avait été libéré de prison deux mois avant sa mort.

L’arrestation de Youssouf Traoré intervient moins de deux semaines après que la fusillade mortelle d’un adolescent franco-algérien par la police a déclenché des émeutes dans tout le pays. Des émeutiers, principalement des jeunes issus de l’immigration, ont incendié des voitures et des entreprises et attaqué des policiers dans des villes et des villages à travers le pays. Au moment où la violence s’est calmée la semaine dernière, plus de 3 700 personnes avaient été arrêtées.