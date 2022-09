Un militant fait à nouveau flotter des ballons malgré l’avertissement de la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Un militant a déclaré qu’il avait de nouveau fait voler d’énormes ballons transportant des articles de secours COVID-19 et une pancarte anti-Corée du Nord à travers la frontière intercoréenne tendue, malgré le récent avertissement du Nord d’une attaque meurtrière sur ses activités .

Park Sang-hak, un transfuge nord-coréen devenu militant, a déclaré que les 20 ballons lancés dimanche depuis une ville frontalière sud-coréenne transportaient 20 000 masques et des dizaines de milliers de comprimés de Tylenol et de vitamine C.

Il a dit que l’un des ballons portait une pancarte avec un message disant “Éradiquons Kim Jong Un et (sa sœur) Kim Yo Jong”, ainsi que leurs photos. Il a déclaré qu’aucune autre déclaration de propagande n’avait été portée par les ballons.

Pendant des années, Park a fait flotter des ballons remplis d’hélium avec de nombreux petits tracts anti-Pyongyang critiquant sévèrement le régime autoritaire de la famille Kim en Corée du Nord. Mais il a récemment remplacé sa cargaison par des masques et d’autres produits de santé au milieu de la pandémie de COVID-19.

La Corée du Nord est profondément irritée par un tel activisme et, en réponse au changement de cargaison de Park, a fait l’affirmation très discutable que de tels objets ont causé l’épidémie de COVID-19 dans le pays. Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant du pays, a déclaré le mois dernier que la Corée du Nord réagirait en “anéantissant les autorités sud-coréennes” si des “déchets” continuaient d’être transportés depuis la Corée du Sud.

Quelques jours après l’avertissement de Kim Yo Jong, un homme brandissant un tuyau en acier a attaqué Park lors d’un rassemblement à Séoul, brisant le bras de l’activiste.

La police a déclaré que l’agresseur avait été arrêté mais n’a pas immédiatement fourni plus de détails. Park a déclaré qu’il pensait que la Corée du Nord avait ordonné aux forces pro-Pyongyang en Corée du Sud d’attaquer son groupe, une affirmation qui ne peut être confirmée de manière indépendante.

Lors d’une tentative d’assassinat ratée en 2011, les autorités sud-coréennes ont capturé un agent nord-coréen qui tentait de tuer Park avec un stylo équipé d’une aiguille empoisonnée.

La Corée du Nord est extrêmement sensible aux campagnes de tracts et autres tentatives extérieures de critiquer le régime autoritaire de la famille Kim sur son peuple, dont la plupart ont peu accès aux informations étrangères. En 2014, la Corée du Nord a tiré sur des ballons volant vers son territoire et en 2020, elle a détruit un bureau de liaison vide construit par la Corée du Sud dans le Nord pour exprimer sa colère face aux tracts.

L’année dernière, la Corée du Sud, sous son précédent gouvernement libéral qui cherchait à améliorer les relations avec le Nord, a appliqué une nouvelle loi controversée criminalisant ces campagnes de distribution de tracts civils. Il a été condamné à une amende avec sursis de 3 millions de wons (2 190 $) pour des vols en ballon précédents.

Après que Park ait envoyé des ballons transportant des médicaments à travers la frontière en juillet, la police a déclaré qu’elle enquêtait sur les activités de Park. Park a déclaré qu’il n’avait pas été contacté par la police au sujet du lancement.

La police n’était pas immédiatement disponible pour commenter le nouveau ballon flottant de Park.

Hyung-jin Kim, Associated Press