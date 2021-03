Sanaa Seif, de la famille d’activistes la plus connue d’Egypte, a été arrêtée en juin de l’année dernière et accusée par les procureurs de «diffuser de fausses informations et des rumeurs» sur les conditions de santé du pays et la propagation du coronavirus dans les prisons.

