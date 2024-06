Un militant écologiste colle une affiche de protestation sur le célèbre tableau de Monet à Paris

Une militante écologiste a été arrêtée samedi après avoir collé une pancarte de protestation sur un tableau de Monet au célèbre musée d’Orsay à Paris.

L’activiste du groupe Food Riposte a ciblé le tableau « Poppy Field » de Claude Monet, en apposant un autocollant recouvrant environ la moitié de l’œuvre avec une vision apocalyptique et futuriste de la même scène, selon l’Associated Press.

Le groupe a déclaré qu’il était censé montrer à quoi ressemblerait le champ en 2100, après qu’il ait été « ravagé par les flammes et la sécheresse » si des mesures supplémentaires ne sont pas prises contre le changement climatique.

Le musée, connu en français sous le nom de Musée d’Orsay, est une destination touristique de premier plan et abrite certaines des œuvres impressionnistes les plus appréciées au monde.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’incident avait endommagé le tableau vieux de 151 ans. Le musée n’a pas répondu à la demande de commentaires de l’Associated Press.

La femme a été placée en garde à vue dans l’attente d’une enquête, selon la police de Paris.

Food Riposte est l’un des nombreux groupes d’activistes environnementaux qui ciblent des œuvres d’art célèbres et organisent des manifestations à travers l’Europe pour appeler à l’action pour la terre contre de nouveaux dommages causés au climat.

En janvier, deux femmes avec Food Riposte a lancé de la soupe sur le verre protégeant la « Joconde » au Musée du Louvre à Paris et scandé des slogans en faveur d’un système alimentaire durable.

Le mois dernier, à la British Library de Londres, un prêtre de 82 ans et un enseignant à la retraite de 85 ans ont été arrêtés après avoir brisé la vitrine contenant un exemplaire original de la Magna Carta. Les deux manifestants de Just Stop Oil ont frappé le boîtier avec un marteau et un burin.

Quelques semaines plus tard, six militants pour le climat du groupe allemand Last Generation ont été arrêtés après avoir pénétré par effraction à l’aéroport de Munich et se sont collés aux voies d’accès menant aux pistes, ont indiqué des responsables. Cela a provoqué la fermeture temporaire de l’aéroport et entraîné l’annulation d’une soixantaine de vols au cours d’un week-end de vacances chargé.

L’année dernière, des militants pour le climat ont rendu noire l’eau de l’emblématique fontaine de Trevi à Rome. protestation contre l’industrie des combustibles fossiles. Le groupe d’activistes Ultima Generazione a déclaré que huit personnes avaient versé du « charbon végétal » dans l’eau alors que les manifestants réclamaient un « arrêt immédiat » des subventions aux combustibles fossiles.

ClimateWatch : Actualités et fonctionnalités sur le changement climatique Plus

Plus