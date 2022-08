Un militant du Tamil Nadu peint le tricolore dans ses yeux pour marquer le jour de l’indépendance 2022

Dans le but de sensibiliser au mouvement de liberté de l’Inde avant le jour de l’indépendance 2022, un militant social a dessiné le drapeau tricolore indien sur la partie sclérale de son œil droit. En diffusant une vidéo montrant le drapeau national peint à l’intérieur de son œil pour montrer son patriotisme, cet activiste social de Coimbatore sensibilise le public. Afin de favoriser un plus grand sentiment de patriotisme au sein de la population, le Premier ministre Narendra Modi avait également demandé à tous les compatriotes de hisser le drapeau national chez eux dans le cadre de l’initiative “Har Ghar Tiranga”. Le Premier ministre a également demandé aux citoyens de changer leur image d’affichage sur les plateformes de médias sociaux pour le drapeau national du 2 au 15 août avant le jour de l’indépendance.

Dans ce cas, l’activiste social et un artiste miniature, UMT Raja de Kuniyamuthur dans le district de Coimbatore, s’est mis à peindre son œil aux couleurs du drapeau indien. Et pour ce faire, il a peint la miniature du drapeau national sur un film très fin semblable à un tissu sur l’embryon blanc à l’intérieur de la coquille de l’œuf et l’a collé à la sclérotique de l’œil, avec des heures de concentration.

De plus, il a déclaré qu’il avait fait cela pour sensibiliser le public au drapeau national et a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux avec le drapeau national qui a été présenté dans ses yeux. Apparemment, Raja a conseillé aux gens de ne pas suivre son acte, car les experts médicaux ont averti que de tels actes provoqueraient des allergies et des démangeaisons dans les yeux, tout en entraînant une infection et des risques.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici