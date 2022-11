Un militant du climat s’en prend à la peinture de Gustav Klimt pendant qu’un autre se colle au cadre | Nouvelles du monde

Des militants du climat ont attaqué un tableau de Gustav Klimt avec un liquide noir et huileux avant qu’un autre ne se colle à son cadre.

Des membres du groupe Last Generation Austria ont attaqué le tableau Death And Life de 1915 au Musée Léopold de Vienne pour protester contre l’utilisation des énergies fossiles par leur gouvernement.

Après avoir jeté le liquide sur le tableau – qui n’a pas été endommagé car il était derrière un couvercle en verre – un militant a été repoussé par un gardien du musée tandis qu’un autre a collé sa main au cadre du tableau.

Sur Twitter, le groupe a défendu l’action, affirmant qu’il protestait contre “le forage pétrolier et gazier”, qu’il a qualifié de “condamnation à mort pour la société”.

Dans une vidéo de l’incident, que le groupe a mise en ligne, on peut entendre l’un des militants crier que “nous connaissons le problème depuis 50 ans – nous devons enfin agir, sinon la planète sera brisée”.

“Arrêtez la destruction des combustibles fossiles. Nous nous précipitons dans un enfer climatique.”

Différents groupes militants ont organisé de nombreuses manifestations ces derniers mois, notamment en bloquant des rues et en lançant purée de pommes de terre chez Claude Monet peinture en Allemagne.

Image:

Peinture de Monet éclaboussée de purée de pommes de terre



Image:

Image : Arrêtez simplement le pétrole



Le groupe britannique Just Stop Oil a lancé soupe à la tomate chez Vincent van Gogh’s Sunflowers à la National Gallery de Londres le mois dernier.

Des membres de la même organisation se sont également collés au cadre d’un premier exemplaire de La Cène de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres, et à The Hay Wain de John Constable à la National Gallery.