Un militant dit au podcast Bill Maher que la prochaine pandémie « germe au Texas »…

La prochaine pandémie ne proviendra pas d’une fuite dans un laboratoire chinois, mais proviendra d’un virus qui fait déjà rage dans les fermes américaines, a prévenu un militant.

L’auteur et journaliste environnemental Eric Schlosser a déclaré sur Bill Maher Temps réel la prochaine crise sanitaire internationale est en train de germer au Texas, où la grippe aviaire a sauté d’une espèce à l’autre pour infecter les vaches pour la première fois.

On s’inquiète désormais de l’infection qui s’infiltre dans la viande et les produits laitiers présents sur les tablettes des épiceries, ainsi que dans les steaks et les hamburgers vendus dans les restaurants.

Eric Schlosser, auteur de Fast Food Nation, a déclaré dans l’émission Real Time de Bill Maher que la prochaine pandémie était en train de germer au Texas.

M. Schlosser, auteur du célèbre exposé sur l’industrie américaine de la restauration rapide, La nation des fast foodimplique que l’ampleur de l’épidémie est difficile à déterminer, en raison des tactiques secrètes du secteur agricole.

Les méga-fermes laitières où circulait la grippe mortelle n’ont pas autorisé les inspections du gouvernement fédéral.

« C’est un exemple parfait de la façon dont la santé publique est menacée par des intérêts privés », a déclaré Schlosser.

Une épidémie de grippe aviaire, souche H5N1, se propage rapidement à travers les États-Unis, sautant des oiseaux et infectant les vaches et les poulets dans plusieurs États.

Jusqu’à présent, une seule personne – un agriculteur du Texas – a été testée positive pour le virus H5N1 au cours de cette épidémie, mais le CDC craint que beaucoup d’autres puissent être infectées et ne pas se manifester.

Il n’y a cependant aucune preuve de transmission de personne à personne.

La semaine dernière, il a été révélé que 70 personnes du Colorado étaient surveillées pour la grippe aviaire en raison d’un risque d’exposition.

Et la propagation continue a suscité des inquiétudes au sein des agences fédérales américaines, notamment la FDA et le CDC.

Le Dr Robert Califf, commissaire en chef de la FDA, a déclaré à un comité sénatorial que les responsables préparaient des plans pour déployer des tests, des médicaments antiviraux et des vaccins au cas où le virus provoquerait une épidémie à grande échelle.

Mais il a souligné que le risque de propagation du virus aux humains était encore faible.

Cependant, dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci, le CDC a déclaré que les virus de la grippe aviaire « ont un potentiel pandémique » dans une section sur l’administration de vaccins en cas de propagation humaine.

Une étude distincte du ministère américain de l’Agriculture a publié des données génétiques montrant que la souche H5N1 avait acquis des dizaines de nouvelles mutations.

Au total, 36 fermes réparties dans neuf États ont détecté le virus parmi leurs troupeaux laitiers.

À mesure que le virus se propage, notamment entre deux espèces différentes, il acquiert davantage de mutations qui pourraient lui permettre d’infecter plus facilement les humains.

La carte ci-dessus montre les États qui ont signalé des infections par la grippe aviaire dans des troupeaux laitiers.

Le graphique ci-dessus montre les troupeaux laitiers qui ont été testés positifs à la grippe aviaire au fil du temps. Les responsables craignent que cela rapproche le virus de l’infection humaine.

Aux États-Unis, seuls deux humains ont été testés positifs à la grippe aviaire, tous deux étant en contact étroit avec des animaux infectés par le virus.

Le Dr Cardiff a déclaré : « Ce virus, comme tous les virus, est en train de muter. Nous devons continuer à nous préparer à la possibilité que cela puisse se propager aux humains.

‘[The] La véritable inquiétude est qu’elle atteigne les poumons humains où, alors que cela s’est produit dans d’autres parties du monde… le taux de mortalité est de 25 pour cent.

Des fragments du virus ont déjà été détectés dans des produits alimentaires, notamment dans le lait d’épicerie sur cinq, le fromage cottage et la crème sure.

Mais les autorités affirment qu’ils peuvent être consommés sans danger car le virus qu’ils contiennent est tué pendant le processus de pasteurisation.

Dans l’émission de M. Maher, M. Schlosser a également critiqué l’industrie agricole et alimentaire, affirmant qu’une poignée d' »énormes sociétés » ont monopolisé l’approvisionnement alimentaire au cours des dernières décennies et se « cachent désormais derrière ces différentes marques ».

Il a ajouté : « Vous pensez qu’il y a un choix, mais c’est en réalité l’illusion du choix. »

M. Schlosser a également mis en garde contre les effets nocifs des aliments ultra-transformés, qui regorgent d’ingrédients artificiels et d’additifs nocifs associés aux cancers, aux problèmes de reproduction et au TDAH.

Il a dénoncé les exhausteurs de goût, les émulsifiants, les additifs et les « produits chimiques » que les gens consomment lorsqu’ils mangent des aliments courants de tous les jours : « Ce qui vous fera du mal, c’est qu’il y a tous ces produits chimiques que vous n’auriez jamais dans votre cuisine.

« Nous continuons à créer des problèmes avec la technologie. Il vaut mieux obtenir [nutrition] de vrais aliments plutôt que de suppléments et d’additifs.