Un militant d’Hyderabad remporte le premier prix britannique pour nourrir les pauvres

Le militant de la faim à Hyderabad, Syed Osman Azhar Maqsusi, qui a nourri des milliers de personnes chaque jour dans le cadre de sa collecte de nourriture «La faim n’a pas de religion» a récemment reçu un prix britannique.

Afin d’honorer les efforts de Maqsusi, il a reçu le prix Commonwealth Points of Light pour son dynamisme qui aide à nourrir 1 500 personnes par jour. Le prix est décerné aux « personnes exceptionnelles qui apportent un changement dans leur communauté ».

Maqsusi a déclaré à The Hindu qu’il était très heureux de voir le drapeau tricolore indien figurer à côté de « Hunger Has No Religion » sur le site Web Points of Light.

Pour Maqsusi, l’initiative est partie d’un milieu modeste lorsqu’il a vu une pauvre vieille femme dans la vieille ville d’Hyderabad et, après lui avoir parlé, s’est rendu compte qu’elle avait faim. Il l’a nourrie et l’ayant trouvée près du survol de Dabeerpura

réalisé qu’il y en avait beaucoup d’autres dans les environs qui n’avaient pas les moyens de manger. C’est alors qu’il a lancé sa campagne « La faim n’a pas de religion » et a commencé à nourrir les gens au quotidien.

Au départ, sa femme préparait les repas pendant les 4 à 5 premiers mois, mais plus tard, à mesure que le nombre de personnes augmentait, Maqsusi a commencé à servir la nourriture près de l’hôpital Gandhi.

L’ONG Sani Welfare Foundation de Maqsusi a également pris l’initiative dans 4 autres villes du pays : Bangalore et Raichur au Karntaka, Cuttack à Odisha et Goalpara à Assam.

Il avait également lancé la campagne « Do Roti » où les habitants d’Hyderabad étaient encouragés à emporter de la nourriture supplémentaire lorsqu’ils quittaient leur domicile afin de pouvoir la donner aux personnes qui pourraient en avoir besoin.

The Points of Light sur son site Web a partagé la nouvelle de la victoire de Maqsusui et le Dr Andrew Fleming, haut-commissaire adjoint britannique, Hyderabad a déclaré à propos de la contribution de Maqqsusi, « La contribution d’Azhar à la société est incroyable et a fait la différence entre un repas ou pas pour des millions. Il existe de nombreuses missions similaires de sacrifice et de service désintéressés, certaines émergeant à la suite de la pandémie, mais le puissant « La faim n’a pas de religion » dure depuis 8 ans, atteignant les plus vulnérables et délivrant un message sous-jacent puissant à tous . Je ne peux pas être plus heureux pour lui et les membres de la Sani Welfare Foundation. »

