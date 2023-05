Un militant des droits de l’homme détenu en Chine

Les autorités chinoises ont confirmé que le militant des droits humains Dong Guangping était détenu dans un centre de détention chinois depuis octobre de l’année dernière, selon un communiqué de presse citant sa famille et ses partisans.

Dong, 64 ans, est un militant connu pour s’être opposé à la censure chinoise. Il a publiquement condamné les efforts de l’État pour faire taire les informations sur le massacre d’étudiants protestataires sur la place Tiananmen en 1989, a déclaré sa famille à CTV News précédemment.

Depuis des mois, ses proches cherchent à savoir où il se trouve, craignant qu’il ne soit détenu en Chine pour avoir parlé.

Dans un communiqué de presse cette semaine, l’Association de Toronto pour la démocratie en Chine a déclaré que « des informations crédibles » ont confirmé que Dong est détenu en « détention au secret ».

« Les autorités chinoises doivent libérer Dong Guangping immédiatement et sans condition et lui permettre de se rendre au Canada pour retrouver sa famille », a déclaré le TADC. « Pour le moment, il semble être détenu sans inculpation ni procès. Il n’y a eu aucune reconnaissance publique de sa détention par le gouvernement chinois.

La déclaration n’a pas fourni de source de confirmation de la détention de Dong.

En 2015, Dong avait obtenu l’asile au Canada, avec sa femme et sa fille. Avant son vol vers le Canada, au départ de Bangkok, les autorités thaïlandaises ont arrêté Dong sans raison explicite et l’ont livré en Chine, le séparant de sa famille, disent-ils.

Après avoir été à nouveau libéré d’une prison chinoise, Dong s’est enfui au Vietnam en janvier 2020 où il vivait caché pendant que le gouvernement canadien tentait de lui obtenir des documents de voyage.

Le 24 août 2022, Dong a été vu pour la dernière fois avec une cagoule sur la tête et placé en garde à vue par des dizaines de policiers vietnamiens. La communication avec sa famille a de nouveau été coupée, a déclaré TDAC.

Pendant un certain temps, on ne savait rien de ses allées et venues.

La fille de Dong, Katherine, étudiante à l’université de Toronto et citoyenne canadienne, a annoncé publiquement en février 2023 que les autorités vietnamiennes n’avaient fourni aucune information sur l’arrestation de son père, malgré les demandes des responsables de l’ONU et du gouvernement canadien.

« Le gouvernement du Vietnam continue de tourmenter ma famille en refusant d’expliquer pourquoi ils ont arrêté mon père il y a près de six mois », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse en février.

« J’avais espéré qu’il serait maintenant réuni en toute sécurité avec nous ici au Canada. Au lieu de cela, nous sommes laissés à l’agonie pour sa sécurité.

Les autorités vietnamiennes et chinoises ont précédemment refusé de divulguer des informations sur la captivité de Dong.

Dans le communiqué de presse, le TADC a déclaré que Dong était « probablement renvoyé en Chine (du Vietnam) en octobre 2022. Les circonstances de la manière dont cela s’est passé restent inconnues ».

Le communiqué ajoute que Dong n’a actuellement aucun accès aux visites ou aux communications familiales. Il n’a également eu aucun contact avec un avocat depuis sa disparition en août 2022, selon sa famille.

Le TADC a déclaré que des sources crédibles ont confirmé que Dong était détenu au centre de détention n° 3 de Zhengzhou dans la province du Henan depuis octobre.

Katherine Dong a plaidé pour la libération de son père.

« J’implore les autorités chinoises de céder dans leur poursuite cruelle de mon père simplement parce qu’il défend fermement les droits de l’homme », a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse.

« Je les supplie de le libérer et de lui permettre de nous rejoindre ici au Canada. »



Avec des fichiers de Judy Trinh, correspondante de CTV National News à Ottawa