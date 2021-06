Un militant décède sous la garde de l’Autorité palestinienne, provoquant l’indignation généralisée

JERUSALEM – La mort d’un militant populaire alors qu’il était détenu par l’Autorité palestinienne jeudi a exaspéré les Palestiniens de Cisjordanie, déclenché une grande manifestation à Ramallah et mis en lumière une récente répression contre les opposants aux autorités. Le militant, Nizar Banat, 42 ans, était connu pour ses critiques acharnées en ligne contre l’autorité, le gouvernement palestinien qui exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie. Sa famille dit qu’il a été mortellement battu par les forces de sécurité palestiniennes. L’autorité n’a pas rendu compte de ce qui s’est passé, mais a déclaré que son état de santé s’était « détérioré » lors de son arrestation et a promis une enquête. Une commission d’enquête recevra toutes les informations dont elle a besoin pour « lui permettre de poursuivre ses travaux » et « d’accélérer le processus de révélation de la vérité », a déclaré Mohammed Shtayyeh, le Premier ministre de l’autorité.

L’autorité, confrontée à de vives critiques sur l’annulation des élections nationales et un regain de popularité pour son rival, le Hamas, a récemment arrêté des dizaines de ses opposants autour de la Cisjordanie occupée. La mort de M. Banat, survenue au cours de cette poussée, a posé une nouvelle crise pour l’autorité, dont la position s’est effondrée au cours des deux derniers mois car elle a annulé ce qui aurait été les premières élections législatives et présidentielles en 15 ans et a vu la popularité du Hamas prendre le mois dernier lorsqu’il a attaqué Israël avec des roquettes. M. Banat avait été candidat à ces élections législatives. Sa mort a mis en lumière le gouffre croissant entre les hauts responsables palestiniens – dont beaucoup vivent dans des maisons chères, bénéficient de permis israéliens spéciaux et expriment souvent une fidélité incontestée à Mahmoud Abbas, le président de l’autorité – et le grand public palestinien, qui porte le poids de l’Israélien Occupation. Les Palestiniens de Cisjordanie ont de plus en plus exprimé leur frustration face à ce qu’ils décrivent comme les tactiques oppressives et autoritaires de leur gouvernement visant à annuler la liberté d’expression.

« Il est clair que nous vivons sous un système corrompu qui fait la guerre à quiconque le critique », a déclaré Ammar Banat, 27 ans, un cousin de Nizar Banat. « Il suffit de dire que nous vivons non seulement sous une occupation israélienne, mais aussi palestinienne. »

Nizar Banat était un peintre en bâtiment, mais avait un public en ligne pour ses commentaires acerbes, y compris des critiques sur les relations de l’autorité avec Israël. Depuis son domicile à Dura, un village au sud d’Hébron en Cisjordanie, il publiait des commentaires que peu osaient faire mais qui ont souvent trouvé un écho auprès du grand public. Ammar Banat et d’autres membres de sa famille ont déclaré qu’un important contingent d’agents de sécurité s’était introduit de force dans une maison où M. Banat séjournait dans le centre d’Hébron tôt jeudi. Il vivait là, dans une partie de la ville sous contrôle israélien, depuis une grande partie des sept dernières semaines après que son domicile à Dura a été abattu, a déclaré son cousin. Les proches ont déclaré que les forces palestiniennes l’avaient brutalement battu, l’avaient aspergé de gaz poivré, l’avaient insulté et traîné par terre. Quelques heures plus tard, après avoir appelé des amis des services de sécurité pour vérifier l’état de santé de M. Banat et l’avoir recherché dans les hôpitaux locaux, la famille a appris qu’il était mort, a déclaré Ammar Banat. Nizar Banat était en « excellente santé », a ajouté son cousin. L’Autorité palestinienne n’a pas publié de récit détaillé des causes de la mort de M. Banat et a refusé de répondre aux questions. Jeudi soir, Ammar Al-Dwaik, le directeur de la Commission indépendante des droits de l’homme, a déclaré lors d’une conférence de presse que deux médecins lors d’une autopsie l’avaient qualifié de « mort non naturelle », avec des contusions et des écorchures sur de nombreuses parties de son corps, notamment la tête et le cou.

Jibrin al-Bakri, le gouverneur palestinien de la région d’Hébron, a déclaré dans une brève déclaration que la santé de M. Banat s’était « détériorée » lors de son arrestation. Il a dit que M. Banat a été immédiatement transféré à un hôpital, où les médecins ont déterminé qu’il était mort. Le département d’État américain s’est prononcé sur la mort de M. Banat jeudi soir. « Nous sommes profondément troublés par la mort du militant palestinien Nizar Banat et les informations qui ont été rapportées concernant les circonstances de sa mort », a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, dans un communiqué. Il a appelé à une « enquête approfondie et transparente » et a déclaré que les États-Unis étaient « gravement préoccupés par les restrictions de l’Autorité palestinienne à l’exercice de la liberté d’expression par les Palestiniens et le harcèlement des militants et des organisations de la société civile ». M. Banat a fréquemment publié des vidéos sur sa page Facebook dans lesquelles il critiquait l’administration et les politiques de responsables comme M. Shtayyeh. Cette semaine, il s’en est pris à l’Autorité palestinienne pour avoir conclu un accord avec Israël pour acquérir des vaccins, dont certains approchaient de leur date d’expiration. L’autorité a finalement rejeté l’accord. Fin avril, il a fustigé M. Abbas pour avoir déclaré qu’il n’autoriserait la tenue d’élections parlementaires et présidentielles que si Israël approuvait l’autorisation de voter à Jérusalem-Est. « Vous voulez punir Israël en privant le peuple palestinien d’élections », a déclaré M. Banat. « Quel genre de stupidité est-ce ? »