Un militant de PETA perturbe la première du film biographique sur Pharrell Williams au Festival du film de Toronto

Un manifestant de PETA, le groupe de défense des droits des animaux, a volé la vedette mardi soir alors que Pharrell Williams parlait de son biopic animé Pièce par pièce au Princess of Wales Theatre pendant le Festival du film de Toronto.

L’activiste de PETA s’est approché de la scène alors que Williams organisait une séance de questions-réponses après la projection et a fustigé le chanteur et producteur pour avoir utilisé des peaux et des fourrures d’animaux sauvages en tant que directeur artistique de la collection homme de Louis Vuitton. Le défenseur des droits des animaux a crié « arrêtez de torturer les animaux » tandis que Williams, regardant vers le bas de la scène et avec Anita Lee, la programmatrice du TIFF à ses côtés, a répondu : « Vous avez raison. Vous avez raison. Que Dieu vous bénisse. »

Le militant de PETA a finalement été emmené par trois agents de sécurité, comme le montrent les images de l’événement publiées par le groupe de défense des droits des animaux sur son site. Page de médias sociaux Instagram.

« Nous serions heureux de cesser de perturber les apparitions de Pharrell, mais malgré de nombreuses déclarations de façade, il n’a pas encore abandonné la fourrure et les peaux exotiques », a déclaré Tracy Reiman, vice-présidente exécutive de PETA, dans un communiqué après la perturbation.

« Pharrell peut décider en un clin d’œil, aujourd’hui, d’utiliser son pouvoir pour le bien et de cesser d’être complice de cruauté. C’est assez facile d’être gentil », a-t-elle ajouté.

Plus tôt durant le TIFF, les militants de PETA ont protesté contre une projection de presse pour Pièce par pièce, le documentaire animé sur le chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques Pharrell Williams, lors d’une projection presse et industrielle.

Les manifestants ont également exhorté Williams à cesser d’utiliser des peaux et des fourrures d’animaux sauvages dans ses collections et à utiliser plutôt des fausses fourrures et des peaux comme options humaines.

La première internationale de Pièce par pièce au TIFF était également présent le réalisateur Morgan Neville et les producteurs Mimi Valdés Caitrin Rogers. Le biopic animé comprend Williams, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z et Snoop Dogg.