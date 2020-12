Un étudiant considéré comme la première personne arrêtée en vertu d’une nouvelle loi sur la sécurité nationale adoptée en juin a été reconnu coupable d’avoir profané le drapeau national lors d’un affrontement de rue avec un groupe pro-gouvernemental.

Tony Chung Hon-lam, 19 ans, risque jusqu’à trois ans de prison après qu’un tribunal de première instance de Hong Kong l’ait reconnu coupable d’avoir participé à un rassemblement illégal et profané le drapeau chinois. Les deux chefs d’accusation étaient liés à une manifestation organisée par son groupe aujourd’hui disparu en mai de l’année dernière.

Chung est crédité d’être la première personnalité politique arrêtée à Hong Kong en vertu d’une nouvelle loi controversée sur la sécurité nationale. Son arrestation a eu lieu quelques heures après l’entrée en vigueur de la loi, le 30 juin. Peu avant cela, le groupe politique de Chung, Studentlocalism, a annoncé qu’il dissolvait ses opérations à Hong Kong, mais que ses succursales à l’étranger en Australie, à Taiwan et aux États-Unis continueraient leur travail. Il a été libéré le lendemain sous caution sans inculpation.

En octobre, Chung a de nouveau été arrêté à la suite d’une tournure dramatique des événements impliquant le consulat général des États-Unis, qu’il aurait voulu visiter pour demander l’asile politique. Le militant a été accusé d’avoir porté atteinte à l’unité nationale via ses publications sur les réseaux sociaux en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale et, cette fois, a refusé la libération sous caution.

L’audience de vendredi était liée à un affrontement que les militants du Studentlocalism ont eu avec un groupe rival et pro-gouvernemental en mai de l’année dernière. Au cours de l’altercation, Chung et deux membres de la contre-manifestation ont tiré entre eux un drapeau chinois, l’activiste anti-gouvernemental sortant victorieux et jetant le morceau de tissu déchiré.

Après avoir examiné les images de l’altercation, le magistrat a rejeté les demandes de son avocat, qui a fait valoir que Chung ne savait pas qu’il se battait pour le drapeau national et qu’il craignait que le mât puisse être utilisé comme une arme. Il a été reconnu coupable d’avoir participé à un rassemblement illégal et d’avoir profané un symbole d’État chinois. Sa peine doit être prononcée le 29 décembre, date à laquelle le tribunal doit se réunir pour la détermination de la peine.

La profanation du drapeau national est passible de trois ans de prison en vertu de la loi chinoise. À Hong Kong, les contrevenants seraient généralement condamnés à des amendes et à des travaux d’intérêt général, bien que les peines de prison ne soient pas non plus inconnues. Le drapeau chinois est devenu une cible commune pour les militants anti-gouvernementaux, c’est pourquoi la loi sur la sécurité nationale s’est concentrée sur ce type d’infraction.

Dans une autre affaire, le magnat des médias de Hong Kong Jimmy Lai a été inculpé vendredi en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Le propriétaire du tabloïd Apple Daily, qui soutient les manifestations, a été accusé de collusion avec des puissances étrangères et risque une vie derrière les barreaux.

Lai a été arrêté en août pour la même accusation, ainsi que pour des soupçons de fraude. Lui et deux autres dirigeants de son groupe de médias, Next Digital, ont été inculpés dans l’affaire de fraude au début du mois, après quoi il s’est vu refuser une caution.

La nouvelle loi sur la sécurité nationale a été introduite après des mois de manifestations de rue anti-gouvernementales à Hong Kong. Pékin considère les manifestations comme une menace pour sa souveraineté sur le territoire et pense qu’elles ont été incitées par des puissances étrangères. Les États-Unis et leurs alliés ont soutenu le mouvement de protestation et ont qualifié la nouvelle législation d’attaque contre le statut d’autonomie de la ville, imposant des sanctions en représailles.

