Un militant de Gurugram félicité pour sa contribution à la campagne virale

Quelques jours seulement après qu’une campagne de marketing amusante soit devenue virale, un activiste social de Gurugram a rejoint la tendance, laissant les internautes complètement émerveillés. Originaire de Gurgaon, Harteerath Singh, a partagé une vidéo sur Instagram où on peut le voir debout devant les panneaux d’affichage Blinkit et Zomato. On peut le voir tenant une banderole qui disait : « Khaana mangoge langar denge, Thand lagegi kambal denge ».

Cela vient après qu’une collaboration intéressante a eu lieu entre Blinkit, Zomato et Netflix et s’est déroulée sur les réseaux sociaux. Les applications ont peaufiné le dialogue du film de Bollywood et lancé un jeu de mots hilarant. Il a été lancé par Blinkit et Zomato. Très bientôt, l’application de streaming s’est également jointe à nous. Les publicités sur les panneaux d’affichage sont un spin sur le dialogue du film de Bollywood 2022 Maa Tujhhe Salaam.

Le panneau d’affichage du service de livraison d’épicerie Blinkit disait : “Doodh mangoge, doodh denge (Demandez du lait, nous vous le livrerons)”, le slogan sur le panneau d’affichage de Zomato disait : “Kheer mangoge, kheer denge (Demandez du kheer, nous le livrerons).”

La vidéo a été téléchargée sur Instagram et a réussi à recueillir des tonnes de réponses. « Qu’il s’agisse de zones frappées par la guerre comme les frontières syriennes ou les villes les plus reculées, le langar de Guru Nanaks est disponible pour tous, sans distinction de caste, de couleur, de sexe et de croyance ! Il en va de même pour la protection de l’honneur de ceux qui ont une couverture – depuis le 14ème siècle !”, lit la légende.

Les internautes louent l’activiste pour sa vision de la tendance. “Suivez la tendance de la plus belle des manières”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “C’est ce que vous appelez une tendance.”

BlinkIt a également commenté la vidéo. “Grand fan monsieur”, écrit-il.

De nombreuses autres marques ont également rejoint la campagne. L’application Netflix a écrit : “Mercredi mangoge, vendredi denge”.

Cela ne s’est pas arrêté là. L’application a également pris le jeu de mots dans les commentaires. « Binge watch karoge, Popcorn hum la denge », a écrit Blinkit. À cela, Netflix a répondu : « Recommandé pour nous : Hum Aapke Hain Corn ». Zomato, d’un autre côté, a écrit : “Ouais, c’est un ‘mercredi’ après tout.” À cela, Netflix a répondu : “Elle vous donnerait un gros coup de main pour cette collaboration.”

