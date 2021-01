John Earle Sullivan, 26 ans, a été arrêté pour son rôle présumé dans le siège du Capitole mercredi dernier

Un activiste de gauche qui a déclaré à CNN qu’il était entré dans le bâtiment du Capitole lors du siège de mercredi dernier simplement pour documenter le chaos a maintenant été arrêté par la police.

Selon le ministère de la Justice, John Earle Sullivan, 26 ans, n’était pas simplement un observateur passif à l’intérieur du Capitole, après la sortie d’une vidéo montrant qu’il encourageait les émeutiers.

Sullivan, un manifestant de Black Lives Matter, basé dans l’Utah, a été accusé jeudi de un chef d’accusation d’entrer sciemment dans un bâtiment à accès restreint, un chef d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole, et un chef d’entrave à l’application de la loi.

Selon un communiqué du DOJ, Sullivan, « vêtu d’un gilet balistique et d’un masque à gaz, est entré dans le Capitole américain par une fenêtre qui avait été éclatée, poussant la police du Capitole américain une fois à l’intérieur ».

Il a filmé plusieurs vidéos de l’événement, avant de les publier sur YouTube sous son nom d’utilisateur «Jayden X».

Dans l’un des clips, il est apparemment entendu encourager d’autres émeutiers alors qu’ils entrent dans le bâtiment.

«Nous devons faire brûler cette merde», prétend-il dire, avant d’ajouter: «C’est notre mère de maison *****.

Ailleurs dans ses clips enregistrés, il dit aux émeutiers: ‘Vous êtes f ** king sauvages. Allons-y!’

«C’est à nous! F ** k ouais. Je ne peux pas croire que ce soit la réalité.

Le DOJ allègue en outre qu’il a déclaré aux émeutiers: « Nous avons accompli cette merde … Nous faisons tous partie de cette histoire. »

Le département a ajouté que Sullivan admet avoir « filmé et représenté dans des séquences vidéo » à partir du moment où Ashli ​​Babbit a été abattu par un policier du Capitole.

L’affidavit comprend des extraits d’une vidéo de 50 minutes du compte YouTube de Sullivan dans laquelle il montre l’équipement qu’il porte alors qu’il rejoint les partisans de Trump lors du rassemblement.

Sullivan avait volontairement donné les images au FBI à la suite d’une interview le 7 janvier, le lendemain de l’émeute.

Il est rarement vu dans la vidéo mais raconte à certains moments et peut être entendu parler à d’autres personnes prenant d’assaut le Capitole et interagissant avec les forces de l’ordre.

Alors que les émeutiers grimpaient par-dessus le mur, on entend Sullivan dire: «Vous êtes des f ***** g sauvages, allons-y! avant d’offrir sa main à une personne pour l’aider à grimper.

Il filme ensuite en grimpant à travers une fenêtre brisée dans le bâtiment du Capitole avant de parcourir le bâtiment et de dire aux forces de l’ordre de se retirer pour ne pas se blesser.

« Vous vous mettez en danger », leur dit-il, ajoutant « les gens ont parlé » et « il y a trop de gens, vous devez vous retirer, les gens qui ont essayé de faire ça, ils ont blessé, je l’ai vu, je me soucie de toi.

L’affidavit montre le masque à gaz et le gilet que Sullivan portait alors qu’il rejoignait l’émeute

Pendant les images, Sullivan est vu entrer dans un bureau où il regarde par une fenêtre la foule de partisans de Trump qui grouillent à l’extérieur.

« Nous avons fait ça, nous avons pris cette merde », déclare-t-il alors qu’un coup se fait entendre hors caméra.

Alors qu’il s’éloigne, la vitre à côté de lui, qui était auparavant intacte, est maintenant brisée.

«Je l’ai cassé, mon mal, mes excuses», déclare Sullivan.

«Eh bien, ils ont déjà cassé une fenêtre, vous savez. Je ne savais pas que je l’avais frappé si fort. Personne n’a eu ça devant la caméra.

Plus tard, Sullican crie: « Hé les gars, j’ai un couteau, j’ai un couteau, laissez-moi monter », alors qu’il se joint à un groupe d’émeutiers essayant de briser les vitres pour franchir une autre porte et pénétrer plus loin dans le bâtiment. .

La vidéo fournie au FBI comprend également le moment où Babbitt a été abattu alors que Sullivan se tenait à côté d’elle.

«Il y a une arme à feu, il y a une arme à feu, il y a une arme à feu», avait crié Sullivan quelques instants auparavant alors que les émeutiers passaient par les fenêtres.

«Des coups de feu ont été tirés», crie-t-il à nouveau en zoomant sur Babbitt mortellement blessé gisant sur le sol.

La fusillade s’est produite dans une zone du bâtiment dans laquelle Sullivan n’était pas autorisé à se trouver.

Sullivan a peint une image bien différente de son séjour à l’intérieur du Capitole lorsqu’il a parlé avec Anderson Cooper sur CNN la semaine dernière, affirmant qu’il n’était là que pour documenter l’événement.

Il est apparu sur le réseau câblé aux côtés d’un réalisateur de documentaires, le couple étant décrit comme regardant passivement le chaos se dérouler.

Sullivan s’est entretenu avec Rolling Stone la semaine dernière en disant qu’il prétendait établir des relations avec les partisans de MAGA qui ont pris d’assaut le Capitole.

«Je devais m’identifier à ces personnes et instaurer la confiance en peu de temps», a-t-il déclaré.

Selon la publication, Sullivan fait déjà face à des accusations d’émeute et de méfait criminel « résultant d’une manifestation Black Lives Matter dans l’Utah l’année dernière ».

Il s’est expliqué plus en détail dans une question-réponse publiée mardi sur son compte YouTube.

« Pour toute idée fausse sur la raison pour laquelle j’étais là en premier lieu, parce que je documentais cet événement », a-t-il déclaré.

«Cet événement monumental de l’histoire. Si vous étiez au courant de cette merde, ne seriez-vous pas là aussi. Peut-être que certains d’entre vous ont peur? Et c’est valable … mais je me mets tout le temps dans cette situation et c’est ce que mon travail est de faire, c’est mon gagne-pain … sinon je suis fauché et je n’ai pas de vie.

«J’étais là juste pour enregistrer et ce que je fais, c’est me fondre dans la foule. Se fondre est la clé pour ne pas se faire foutre.

«Oui, ils faisaient un peu de merde illégale», a-t-il ajouté.

« Donc, ils étaient déjà en mesure de faire un peu plus de merde illégale en me baisant … Ils pensent déjà que je suis Antifa, ce qui n’est pas vrai et ils pensent que je suis avec BLM et alors que je pense que la vie noire compte Je ne suis pas avec l’organisation.

«J’ai ma propre organisation, Insurrgence USA.

Sullivan affirme que l’organisation est un groupe de justice sociale qui se dit antifasciste et qui proteste contre la brutalité policière. «

«Notre mission est l’unification de notre nation car un peuple uni ne sera jamais divisé», déclare le site Internet d’Insurgence USA.

Il a également parlé de sa rencontre antérieure avec le FBI au cours de laquelle il avait été détenu et interrogé sur ses vidéos du Capitole. après avoir donné plusieurs interviews à la télévision nationale sur ce dont il avait été témoin.

«Je n’ai pas été arrêté, j’ai été détenu», a-t-il déclaré, deux jours avant qu’il ne se retrouve arrêté par des agents fédéraux.

« Le FBI est venu chez moi hier et ils ont obtenu les fichiers originaux de la vidéo. Je leur ai donné cela via un disque dur USB.

« Soit ils prennent mon téléphone, soit vous leur donnez les images f ***** g, c’est assez simple … Je n’ai rien à cacher. »

Des dizaines d’émeutiers ont pris d’assaut le Capitole la semaine dernière (photo), à la suite d’un rassemblement organisé par Trump

Sullivan fait partie des 170 personnes qui ont été inculpées en relation avec le siège.

Il « a prétendu être un activiste et journaliste qui a filmé des manifestations et des émeutes » dans son entretien avec le FBI, mais a admis « qu’il n’avait pas de références de presse et que l’enquête n’a révélé aucun lien entre Sullivan et des organisations journalistiques », selon ses documents d’accusation .

Certains experts ont été consternés par les accusations apparemment douces qui ont été portées contre certains des émeutiers présumés. Beaucoup ont jusqu’à présent été inculpés de délits.

Cependant, le procureur américain par intérim, Michael Sherwin, a déclaré que son bureau augmenterait les accusations après la collecte de nouvelles preuves.

« Ce n’est que le début », a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

«La gamme de comportements est époustouflante. Le FBI travaille avec le bureau du procureur américain. Nous examinons des cas de crime importants liés à la sédition et au complot. Leurs ordres de marche sont de monter des affaires séditieuses et de complot. Ceux-ci ont des peines de prison allant jusqu’à 20 ans », a déclaré Sherwin.