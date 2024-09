Un militant de Ferguson élevé dans l’Église noire a montré aux pasteurs comment aider les jeunes manifestants

Alors que le crépuscule descendait sur Ferguson, dans le Missouri, pour une troisième nuit consécutive après le meurtre de Michael Brown Jr. par un policier, Gwendolyn DeLoach Packnett ne pouvait plus se taire.

Chaque jour depuis le meurtre du 9 avril 2014elle avait vu sa fille, Brittany, quitter la sécurité de la maison pour protester contre la manière grotesque avec laquelle Brown, âgé de 18 ans, avait été traité, son corps gisant dans la rue pendant des heures, comme pour lancer un avertissement à la communauté.

La nuit précédente avait été particulièrement brutale : les policiers avaient lancé des gaz lacrymogènes que Brittany avait inhalés. Des policiers sur des chars d’assaut avaient pointé leurs fusils sur les manifestants. Gwendolyn DeLoach Packnett en avait assez vu.

« Ma mère m’a dit : ‘Je préférerais vraiment que tu restes à la maison’ », se souvient Brittany. « Elle m’a dit : ‘Je sais que tu es passionnée par ce sujet, je sais que tu es en colère, mais j’ai besoin que tu restes à la maison ce soir’ ».

« Et je me souviens avoir pensé : « Je ne sais même pas comment rester à la maison. » »

La décision de partir cette nuit-là contre la volonté de sa mère, et les décisions ultérieures qu’elle a prises pour devenir une dirigeante nationale du mouvement pour Responsabilité de la police pour la mort de Brownne reflète pas seulement l’histoire d’une militante qui accomplit son objectif et trouve sa voix.

À sa manière, l’ascension de Packnett pour devenir l’une des militantes pour la justice raciale les plus connues de sa génération reflète également la promesse et la puissance du ministère de son défunt père, le révérend Ronald Barrington Packnett, qui était pasteur principal de l’église baptiste centrale historique de Saint-Louis.

L’organisation et l’activisme du révérend Packnett s’étendaient jusque dans la rue, ont déclaré ses amis et sa famille interrogés pour cet article.

Il a organisé la communauté de Saint-Louis à la suite de la Rodney King Verdict. Il a défié l’establishment religieux lorsqu’il s’est engagé à participer à la Million Man March dirigée par Louis Farrakhan en 1994, alors que ce genre d’activité était mal vu dans les cercles conservateurs dans lesquels Packnett avait l’habitude de se présenter.

Packnett est décédé en décembre 1996 après une longue maladie. Il n’avait que 45 ans.

Matthew V. Johnson, pasteur principal de l’église baptiste Mount Moriah à Birmingham, en Alabama, connaissait Packnett – il faisait partie d’une nouvelle génération de prédicateurs progressistes qui ont commencé à réfléchir théologiquement à la situation sociale des années 1980.

En 1982, Packnett a été nommé au conseil d’administration de l’association de 7 millions de membres. Convention baptiste nationale – un poste clé à partir duquel promouvoir une version plus socialement consciente et dynamique de la plus grande confession noire du pays.

« Il était entendu que la conscience religieuse de l’époque des droits civiques avait finalement atteint la Convention baptiste nationale », a déclaré Johnson. Les dirigeants voulaient des réformateurs jeunes et progressistes et Packnett faisait partie de ce groupe, a-t-il déclaré.

Tout au long de son enfance, jusqu’au décès de son père, Brittany était souvent à ses côtés.

« Je dis aux gens que j’ai été élevé dans cette tradition », a déclaré Packnett à l’Associated Press. « La politique formelle, la politique informelle, la présence dans les conseils d’administration, les discours devant les institutions de haut niveau, le travail de rue, les manifestations, le renforcement de la communauté. »

« Notre engagement collectif en tant qu’Église envers les questions de justice a toujours fait partie intégrante de notre ministère, comme toute autre chose », a-t-elle déclaré. « Il y a eu une orientation intentionnelle autour de la beauté et de la valeur de la noirceur dans mon éducation spirituelle à tout moment. »

L’affaire Ferguson a marqué une nouvelle étape dans la lutte pour la liberté. Pour la première fois peut-être, un mouvement de protestation de masse pour la justice pour une seule victime est né de manière organique, sans être organisé par des membres du clergé ou centré sur l’Église.

Beaucoup de participants n’étaient pas pratiquants et la tension a atteint de nouveaux sommets à plusieurs reprises alors que des personnalités du clergé national et la communauté hip-hop se sont retrouvées confrontées à des accueils contrastés lors de leur rassemblement à Ferguson. Cela a démontré comment ce genre musical, vieux de 40 ans, avait rejoint, et dans certains cas supplanté, l’Église noire en tant que conscience de la jeune Amérique noire.

Brittany, qui s’est mariée et s’identifie désormais comme Brittany Packnett-Cunningham, est une militante autoproclamée de l’abolition de la police.

Elle a apporté au mouvement pour la justice sociale une voix prophétique unique, profondément influencée par les cadences, les rimes et les rythmes du hip-hop. C’était un héritage des premiers jours du ministère de son père, lorsque le groupe de hip-hop Grandmaster Flash and the Furious Five décrivait la détérioration des communautés noires et les horreurs de la brutalité policière.

Brittany se souvient s’être demandée : « Que se passe-t-il ? »

« Certains pasteurs voulaient que les rassemblements aient lieu dans leurs églises et non dans leurs rues », a-t-elle déclaré. Elle a conclu que ce message ne tenait pas compte des changements en cours.

« Cela ne s’est pas produit dans une église. Cela ne s’est pas produit sur le parking de l’église. Cela ne s’est pas produit pendant les vacances de l’école biblique. Cela ne s’est pas produit dans la chorale », a-t-elle déclaré. « Cela s’est produit dans la rue. »

Ceux qui se demandent « Que se passe-t-il ? » méritent une réponse et des excuses, a déclaré la révérende Traci Blackmon, qui était en 2014 pasteur principal de l’église unie du Christ-Roi, une église près de Ferguson. Elle a présenté ses excuses dans un mégaphone, devant une foule de jeunes manifestants indignés par le meurtre de Brown.

« J’ai senti que je devais m’excuser auprès de ces enfants parce que nous pouvions voir que nous ne les connaissions pas et qu’ils ne nous connaissaient pas, et cette dépression était de notre faute en tant que clergé », a-t-elle déclaré.

Le meurtre de Brown et la culture de la peur qu’il a suscitée sont la dernière itération d’une scène trop familière, a déclaré la révérende Angela Sims, présidente de la Crozer Colgate Rochester Divinity School et auteur de « Lynched: The Tragic Legacy of Lynching in America ».

Bien avant que Brown ne soit tué, les Missouriens blancs ont lynché 60 personnes, soit le plus grand nombre de lynchages entre 1877 et 1950, a déclaré Sims.

Selon Sums, le corps de Brown étendu sur le sol a suscité une telle indignation car il s’agissait d’une tactique utilisée par les Blancs pour laisser le corps pendu en public en guise d’avertissement. La différence, selon elle, est que la technologie a permis de voir l’événement dans le monde entier en quelques minutes.

« Je vois cela en relation avec un aspect d’une culture du lynchage qui communique de manière pas si subtile que si cela leur arrive, cela peut aussi vous arriver, alors gouvernez-vous en conséquence », a déclaré Sims.

Blackmon faisait partie d’une poignée de membres du clergé qui ont réussi à accéder à la Commission Fergusonnommé par le gouverneur de l’époque, Jay Nixon, pour enquêter sur les conditions sociales et économiques contribuant aux inégalités et aux tensions dans la région de Saint-Louis.

Ces conditions étaient profondément ancrées – fermement en place au moment où Ronald Barrington Packnett a pris la relève en tant que pasteur principal de Central Baptist à Saint-Louis.

Né à Chicago, il a étudié à l’Université d’État de l’Illinois. Après avoir obtenu son diplôme, il a fréquenté la Yale Divinity School, puis a été pasteur à l’église baptiste St. James à New Britain, dans le Connecticut.

Alors qu’il assistait au Congrès national baptiste de l’éducation chrétienne à Saint-Louis, il décida de corriger le comportement d’une des jeunes femmes qui présidaient le congrès, surnommée « entrepreneur », afin d’attirer son attention. Elle s’appelait Gwendolyn DeLoach. « Il était beaucoup plus sympathique au dîner », dit-elle. Ils tombèrent bientôt amoureux et se marièrent en 1981.

Au cours de l’hiver 1982, le révérend T.J. Jemison, de Baton Rouge, en Louisiane, fut élu président de la Convention baptiste nationale. Packnett, qui avait travaillé sur les questions de logement et de main-d’œuvre, rejoignit la direction collective.

« Ron était un gentleman et un penseur radical », a déclaré le révérend Boise Kimber, le nouveau président de la NBC, dans une interview.

Deux ans après sa nomination, les Packnett ont eu leur premier enfant, une petite fille qu’ils ont appelée Brittany.

Le nouveau père a rapidement reçu un appel de Central à Saint-Louis. Serait-il intéressé à postuler pour devenir pasteur là-bas ?

Pour Gwendolyn DeLoach Packnett, une jeune mère, l’opportunité de retourner dans la maison familiale était trop attrayante pour la laisser passer.

Packnett est entré en action en tant que nouveau pasteur de Central, à la tête d’une congrégation fière d’une histoire qui avait triomphé de l’esclavage et de la ségrégation Jim Crow. Mais son mandat dynamique a rapidement été assombri par des problèmes de santé. Le jour de sa mort, en décembre 1996, Brittany n’avait que 12 ans.

À Central, une série de ministres ont aidé la famille. Gwendolyn DeLoach Packnett s’est finalement remariée. Brittany s’est inscrite à l’Université de Washington à Saint-Louis et, après avoir obtenu son diplôme, a rejoint Teach for America.

Elle avait le sentiment de faire du bon travail, mais pas de faire son meilleur travail. « J’étais en train de devenir adulte et j’essayais de comprendre ce en quoi je croyais », a-t-elle déclaré. Lorsque Brown a été tuée, elle s’est retrouvée à nouveau comme une petite fille.

« J’ai définitivement amené son esprit avec moi là-bas », a-t-elle déclaré.

Au milieu des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, les anciens collègues du clergé de son défunt père l’ont convoquée pour lui poser une question.

Ils ne savaient pas encore qu’elle et d’autres jeunes activistes avaient la capacité d’organiser un mouvement international à partir de leurs téléphones. Ils vivaient dans un monde où le hip-hop était devenu leur religion, leur donnant la nourriture spirituelle nécessaire pour résister à la police au milieu des manifestations. ____

