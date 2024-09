Un militant conservateur lance une croisade d’un milliard de dollars pour « écraser » l’Amérique libérale

Les histoires qui comptent sur l’argent et la politique dans la course à la Maison Blanche

L’activiste conservateur qui a mené la croisade pour réformer le système juridique américain investit un milliard de dollars pour « écraser la domination libérale » dans les entreprises américaines et dans les secteurs de l’information et du divertissement du pays.

Dans une rare interview, Leonard Leo, l’architecte du virage à droite de la Cour suprême sous Donald Trump, a déclaré que son groupe de défense à but non lucratif, le Marble Freedom Trust, était prêt à affronter le secteur privé en plus du gouvernement.

« Nous devons écraser la domination libérale là où elle est la plus insidieuse, nous allons donc orienter les ressources vers la création de talents et de filières de formation de capital dans les domaines de l’information et du divertissement, où l’extrémisme de gauche est le plus évident », a déclaré Leo au Financial Times.

« Attendez-vous à ce que nous augmentions le soutien aux organisations qui dénoncent les entreprises et les institutions financières qui se plient au virus de l’esprit éveillé propagé par les régulateurs et les ONG, afin qu’elles doivent payer le prix de faire passer l’idéologie d’extrême gauche avant les consommateurs », a-t-il déclaré.

Leo a passé plus de deux décennies au sein de l’influente Federalist Society, où il a guidé des juges conservateurs vers les tribunaux fédéraux et la Cour suprême elle-même. En 2018, le juge conservateur Clarence Thomas a plaisanté en disant que Leo était la troisième personne la plus importante au monde.

Les efforts de Leo ont culminé sous la présidence de Trump, lorsque trois juges soutenus par la Federalist Society ont été nommés pour donner aux conservateurs de la Cour suprême une supermajorité de 6 contre 3 et une profonde influence sur la législation américaine. La Cour a depuis lors statué en faveur de l’annulation du droit à l’avortement, entre autres causes de droite recherchées depuis longtemps.

En 2020, après la défaite de Trump aux élections, Leo s’est retiré de la gestion des opérations quotidiennes de la Federalist Society, tout en restant son coprésident.

L’année suivante, Leo a fondé Marble, avec un don de 1,6 milliard de dollars du magnat de la fabrication d’appareils électroniques Barre Seid, pour faire contrepoids à ce qu’il qualifiait d’« argent noir » de la gauche. Il a dépensé environ 600 millions de dollars au cours des trois premières années, selon les informations financières publiques.

Leo a déclaré que son objectif était de trouver « des moyens très efficaces et efficaces pour réintroduire un gouvernement constitutionnel limité et une société civile fondée sur la liberté, la responsabilité personnelle et les vertus de la civilisation occidentale ».

La machine à sous à 1 milliard de dollars finance désormais la mission conservatrice contre les institutions privées, s’opposant aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion, aux préoccupations climatiques et sociales en matière d’investissement et au « débanking » des clients politiquement conservateurs, en plus de s’attaquer au secteur public.

L’association à but non lucratif s’intéresse de plus en plus au lancement de campagnes contre les banques « éveillées » et les entreprises amies de la Chine impliquées dans tous les domaines, de la production alimentaire aux véhicules autonomes aux États-Unis et potentiellement en Europe.

Leo a également l’intention d’investir dans une société de médias locale américaine au cours des 12 prochains mois, bien qu’il n’ait pas encore décidé laquelle, et il construit des coalitions conservatrices à travers des groupes tels que Teneo Network, un club avec des sections dans tout le pays.

Il a également confirmé que Marble avait depuis 2021 aidé à financer des organisations qui ont lancé des campagnes contre des entreprises ayant des initiatives DEI, ESG et autres, notamment BlackRock, Vanguard, American Airlines, Coca-Cola, State Farm, Major League Baseball et Ticketmaster.

Cette année, Marble a aidé un variété de conservateur Les groupes anti-Tik Tok ont ​​fait campagne contre cette plateforme, au motif qu’elle constituait une menace pour les enfants et la sécurité nationale des États-Unis. Le président Joe Biden a signé un projet de loi bipartisan visant à forcer la société mère chinoise de TikTok à se désinvestir de la plateforme de partage de vidéos.

L’ascension de Leo parmi les conservateurs les plus puissants des États-Unis a attiré l’attention des avocats libéraux et des politiciens démocrates. Plus tôt cette année, il a refusé de se conformer à une assignation à comparaître des démocrates du Sénat enquêtant sur des cadeaux non divulgués à Thomas et au juge Samuel Alito révélés par ProPublica.

En 2020, Leo a rejoint le cabinet de défense des droits publics à but lucratif CRC Advisors. Bloomberg a rapporté qu’un certain nombre d’organismes à but non lucratif ont versé au CRC au moins 69 millions de dollars depuis que Leo est devenu son copropriétaire et président.

Bien que Marble finance des groupes de défense des droits de Trump, elle ne fait pas de dons pour influencer l’élection présidentielle de 2024, a déclaré Leo. L’organisation à but non lucratif aide plutôt les efforts républicains pour mettre fin à la majorité démocrate au Sénat, qui confirme les juges et les magistrats.

« L’environnement politique est plus instable et plus incertain que jamais », a déclaré Leo. « Les investissements politiques ne sont plus aussi sûrs qu’avant. »