Un militant colle des photos d’une divinité sur des arbres pour empêcher la coupe d’un projet routier à Chhattisgarh

Dans le film « PK » de 2014, le personnage d’Amir Khan a présenté une manière unique d’utiliser le tout-puissant. Dans un effort pour ne pas se faire battre par les gens, le personnage a commencé à coller des autocollants de divers dieux sur son visage. C’était une vision humoristique de la façon dont la croyance des gens en Dieu agit également comme un système de peur pour eux. Virendra Singh, un militant écologiste du Chhattisgarh, a utilisé la même technique pour sauver des arbres.

Le Département des travaux publics (PWD) a l’intention de construire une route de 8 kilomètres de long s’étirant entre Taroud et Daihan dans le quartier Balod du Chhattisgarh. Selon les autorités, près de 2 900 arbres devraient être coupés à cause de ce projet. S’adressant à l’ANI, il a déclaré : « Nous voulons le développement mais ne voulons pas que les forêts soient endommagées. Les autorités disent que 2 900 arbres seront coupés, mais elles n’ont pas envisagé de petites plantations. Je pense que le nombre réel sera supérieur à 20 000. »

#REGARDEZ | Un militant écologiste colle des photos de dieux sur des arbres pour les éviter de l’abattage pour un projet de route proposé à Balod, Chhattisgarh « Le projet entraînera l’abattage de 2 900 arbres. Nous voulons le développement, mais ne voulons pas que les forêts soient endommagées », a déclaré Virendra Singh hier pic.twitter.com/b2kcMIse7J – ANI (@ANI) 25 juillet 2021

En plus d’utiliser cette technique unique, Virendra a également demandé aux habitants des villages voisins de se manifester et de l’aider car il est crucial de préserver l’environnement. Les villages de Balod ne reçoivent pas de pluie. « Alors que plusieurs régions du pays reçoivent des précipitations incessantes, Balod n’obtient même pas la part qui lui revient », a déclaré Virendra à l’ANI.

Virendra est actif dans la sauvegarde des arbres depuis un certain temps maintenant. Il a d’abord lancé le mouvement Chipko et collé des banderoles tout autour pour sensibiliser. Il a été suivi en attachant le ‘Rakshasutra’ autour des arbres. Enfin, il a recouru à coller des photos de Lord Shiva sur les arbres pour les empêcher d’être coupés. « La déforestation est à la fois la cause du réchauffement climatique et de la pollution. Nous devons donc sauver les arbres pour sauver la planète », déclare Virendra.

Les projets de développement sont devenus la cause la plus courante d’abattage d’arbres. Selon les statistiques, en 2021, une superficie de 2,8 millions d’hectares couverte d’arbres a été éradiquée jusqu’à présent.

