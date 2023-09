Un militant chrétien demande que Taylor Swift et Travis Kelce soient « pendus »

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Dans une interview bizarre, le commentateur chrétien Morgan Ariel a déclaré que Taylor Swift et le joueur des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, devraient être « pendus ».

Mme Ariel, qui se décrit comme une « activiste chrétienne », a également déclaré mercredi à l’animateur de streaming Rumble, Stew Peters, que Mme Swift et M. Kelce devraient être « poursuivis publiquement » et a allégué que les deux hommes utilisaient leur relation comme stratégie pour promouvoir les vaccins.

« Je pense que les gens méritent d’être poursuivis publiquement et pendus », a-t-elle déclaré à M. Peters, un théoricien du complot d’extrême droite connu pour ses positions extrêmes anti-vax.

Un extrait de l’interview a été publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, mais il a depuis été supprimé.

« Si elle sort avec un joueur de football haut de gamme, vous savez, qui fait la promotion du vaccin, cela augmentera la probabilité qu’ils aillent le chercher », a déclaré Mme Ariel.

« Ces personnes sont responsables de meurtres », a répondu M. Peters. « En fait, ils vendent leur âme et tuent sciemment des enfants avec une arme de guerre biologique fabriquée par le DOD, détenue et déployée par le gouvernement américain. Je veux dire, ces gens devraient être tenus sérieusement responsables.

« Je pense que les gens méritent d’être poursuivis publiquement et pendus. Je veux dire, la même chose que vous dites », a ajouté Mme Ariel. « Je pense que nous avons besoin de justice dans ce pays. Je pense que les célébrités qui poussent cela devraient être jugées et elles n’ont aucune conviction parce que leur Dieu est Satan et qu’elles valorisent l’argent plutôt que la vie humaine.

M. Kelce est apparu dans une récente publicité Pfizer encourageant les utilisateurs à mettre à jour leurs vaccinations contre le Covid-19 et leur vaccin contre la grippe.

L’homme de 33 ans a ensuite répété le message sur sa page Instagram, mais a finalement désactivé les commentaires après avoir été inondé de rhétorique anti-vaccin.

Le joueur des City Chiefs sortirait avec Mme Swift.

Taylor Swift et Travis Kelce (Getty Images)

Dans une déclaration publiée sur X, Mme Ariel a nié avoir demandé l’exécution des deux hommes. « Mes déclarations s’adressaient aux individus qui ont imposé cela à l’humanité et non aux célébrités qui sont payées pour en faire la promotion. Cependant, j’ai dit que les célébrités devraient également être jugées, ce que je soutiens », a-t-elle déclaré.

Certains ont suggéré que les commentaires faits par Mme Ariel et M. Peters pourraient avoir violé les termes et conditions de Rumble, qui stipulent que « tout message abusif, incitant à la violence, harcelant, nuisible, haineux, antisémite, raciste ou menaçant » n’est pas autorisé.

M. Peters avait précédemment affirmé que le site Web Truth Social de Donald Trump censurait les informations anti-vaccin. Il a également été qualifié d’antisémite et de nationaliste blanc.