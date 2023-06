Un militant canadien des droits de l’homme toujours détenu en Chine; pourparlers gelés

OTTAWA –

Un leader de la lutte pour assurer la liberté d’un militant canadien des droits de l’homme détenu en Chine depuis 17 ans prend à bras le corps le dernier gel diplomatique entre Ottawa et Pékin.

Wilf Ruland, travailleur bénévole sur le terrain à Amnistie internationale Canada, affirme qu’une campagne soutenue et à long terme vise à garder le cas de Huseyin Celil sous les yeux du public et dans l’esprit des autorités canadiennes et chinoises.

« Tout au long de l’histoire de cette affaire, il y a eu des hauts et des bas géopolitiques, mais nous pensons que notre travail consiste simplement à maintenir l’attention des responsables du gouvernement canadien sur l’affaire et à les faire travailler dessus », a déclaré Ruland dans une interview.

Celil, originaire de Chine, a fui le pays en 2001 après avoir été emprisonné pour avoir soutenu les droits religieux et politiques de la minorité ouïghoure.

Celil, sa femme Kamila Telendibaeva et leur fils se sont installés au Canada cette année-là. Ils ont eu deux autres garçons et Celil est devenu Canadien en 2005. L’année suivante, la famille est allée en Ouzbékistan rendre visite à la famille de Telendibaeva alors qu’elle attendait un quatrième enfant.

Selon Amnesty International, la police chinoise a découvert que Celil se trouvait en Ouzbékistan et a demandé à la police ouzbèke de l’arrêter. Il a été envoyé en Chine, où les autorités l’ont accusé d’infractions liées à son soutien aux droits des Ouïghours.

« Il n’a pas eu accès à un avocat, à sa famille ou à des responsables canadiens. Les autorités chinoises l’ont menacé et torturé et l’ont forcé à signer des aveux », a déclaré Amnesty.

« Ils ont refusé de reconnaître le statut de Huseyin en tant que citoyen canadien, et ils n’ont pas permis aux responsables canadiens d’assister à son procès. Le procès ne s’est pas déroulé équitablement et il a été condamné à la prison à vie en Chine, où il demeure aujourd’hui. »

Le gouvernement canadien s’est dit préoccupé par la répression des Ouïghours et d’autres minorités par les autorités chinoises sur la base de leur religion et de leur appartenance ethnique, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme religieux.

Jusqu’à fin 2016 au moins, Celil était détenu dans la prison numéro un du Xinjiang à Urumqi, capitale de la région chinoise du Xinjiang, a déclaré Ruland.

Sa mère et sa sœur, qui vivent en Chine, faisaient occasionnellement un voyage en train pour lui rendre visite, puis transmettaient le mot à sa femme à Burlington, en Ontario, a déclaré Ruland. Mais elle n’a plus rien entendu depuis fin 2016.

En septembre 2021, Telendibaeva a déclaré qu’alors qu’elle était heureuse de voir les détenus canadiens de haut niveau Michael Spavor et Michael Kovrig libérés des prisons chinoises, elle était frustrée qu’Ottawa ne puisse pas également libérer son mari.

Une récente pétition de Canadiens inquiets, présentée à la Chambre des communes par le député conservateur Garnett Genuis, demandait à Ottawa de nommer un envoyé spécial pour travailler à obtenir la libération de Celil. Il a également exhorté le gouvernement à demander l’aide des États-Unis et d’autres alliés pour atteindre cet objectif.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré qu’il continuait d’être profondément préoccupé par sa détention.

« Le Canada a soulevé à plusieurs reprises le cas de M. Celil auprès du gouvernement chinois aux plus hauts niveaux, et continuera de le faire », indique la réponse.

« Bien que des considérations de confidentialité empêchent le partage de détails, le gouvernement du Canada reste activement engagé dans son cas. »

Ottawa a déclaré qu’il continuerait également à demander l’accès à Celil pour « vérifier son bien-être ».

Les accusations d’ingérence de la Chine dans les affaires politiques canadiennes ont encore mis à l’épreuve les relations déjà tendues entre les pays, provoquant des expulsions diplomatiques des deux côtés.

Ruland a déclaré que les frictions diplomatiques échappaient au contrôle d’Amnesty, ajoutant que la résolution du cas de Celil pourrait même être un pont vers le rétablissement de meilleures relations avec la Chine.

Ruland, qui a récemment lancé une campagne pour envoyer une pétition à l’ambassade de Chine à Ottawa avec des cartes postales au nom de Celil, a déclaré que le soutien et l’attention du public sont cruciaux.

« C’est le moteur du travail d’Amnesty International », a-t-il déclaré. « C’est le soutien du public qui fait toute la différence pour amener les gouvernements à agir. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 juin 2023.