Un militant biélorusse emprisonné subit une intervention chirurgicale

TALLINN, Estonie (AP) – Un membre éminent de l’opposition biélorusse purgeant une peine de 11 ans de prison pour avoir aidé à organiser des manifestations anti-gouvernementales a subi une intervention chirurgicale non divulguée, a déclaré son père mercredi.

Alexander Kolesnikov a déclaré que sa fille, Maria Kolesnikova, restait aux urgences et qu’un médecin lui avait dit que son état s’était amélioré. Le médecin n’a pas partagé son diagnostic ni aucun détail de l’opération avec lui, citant des instructions officielles, a déclaré Kolesnikov à l’Associated Press.

Il a dit qu’un policier était présent lors de sa conversation avec le médecin. “Ils ne m’ont pas laissé, ni son avocat, voir Maria”, a déclaré Kolesnikov.

Kolesnikova, 40 ans, est en détention depuis septembre 2020, lorsqu’elle a déchiré son passeport à la frontière pour empêcher son expulsion forcée de Biélorussie au milieu de manifestations massives contestant la réélection du président autoritaire du pays, Alexandre Loukachenko.

Elle a été condamnée en septembre 2021 pour complot en vue de prendre le pouvoir, création d’une organisation extrémiste et appel à une action menaçant la sécurité de l’État.

Son avocat, Vladimir Pylchenko, a déclaré que Kolesnikova avait été placée dans une cellule de la prison de Homiel avant d’être emmenée à l’hôpital de la ville du sud de la Biélorussie. Il a déclaré que les autorités avaient rejeté à plusieurs reprises ses demandes de voir Kolesnikova à la prison.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations massives après la réélection contestée de Loukachenko en août 2020, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme une imposture truquée. Les autorités ont répondu aux manifestations par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées et des milliers battues par la police.

Kolesnikova a aidé à coordonner les manifestations de l’opposition et a résisté aux tentatives des autorités de la forcer à quitter le pays. Lorsque des agents de l’agence de sécurité biélorusse l’ont conduite à la frontière avec l’Ukraine en septembre 2020 pour l’expulser de force, elle a déchiré son passeport et est retournée en Biélorussie pour être arrêtée.

Amnesty International a exhorté le gouvernement biélorusse à divulguer immédiatement toutes les informations concernant l’état de santé de Kolesnikova. “Le secret qui entoure les prisonniers en Biélorussie est inacceptable”, a déclaré Marie Struthers, directrice du groupe pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, dans un communiqué.

Struthers a déclaré que la situation de Kolesnikova “démontre une fois de plus quel système cruel et impénétrable” Loukachenko a construit “pour punir ceux qui osent contester ou contester son pouvoir”.

___

Suivez la couverture de la Biélorussie par AP sur https://apnews.com/hub/belarus

Yuras Karmanau, Associated Press