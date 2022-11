Un militant biélorusse emprisonné subit une intervention chirurgicale

Alexander Kolesnikov a déclaré que sa fille, Maria Kolesnikova, restait aux urgences et qu’un médecin lui avait dit que son état s’était amélioré. Le médecin n’a pas partagé son diagnostic ni aucun détail de l’opération avec lui, citant des instructions officielles, a déclaré Kolesnikov à l’Associated Press.

TALLINN, Estonie – Un membre éminent de l’opposition biélorusse purgeant une peine de 11 ans de prison pour avoir aidé à organiser des manifestations antigouvernementales avait subi une intervention chirurgicale non divulguée, a déclaré son père mercredi.

Elle a été condamnée en septembre 2021 pour complot en vue de prendre le pouvoir, création d’une organisation extrémiste et appel à une action menaçant la sécurité de l’État.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations massives après la réélection contestée de Loukachenko en août 2020, que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme une imposture truquée. Les autorités ont répondu aux manifestations par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées et des milliers battues par la police.