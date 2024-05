Un militant anti-islam poignardé lors d’une attaque en Allemagne filmé

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le militant anti-islam Michael Stürzenberger a été blessé vendredi lors d’une attaque au couteau dans la ville allemande de Mannheim.

La police a déclaré que l’agresseur avait blessé plusieurs personnes avant d’être abattu par les policiers qui ont répondu, selon l’Associated Press.

L’attaque a été filmée par le groupe Buergerbewegung Pax Europa. L’un des blessés était Michael Stürzenberger, décrit par Euronews comme un militant allemand d’extrême droite et critique anti-islamiste membre de l’organisation.

La Buergerbewegung Pax Europa s’est fermement opposée à l’islam et aux musulmans en Allemagne, notamment en faveur d’une interdiction des mosquées, ajoute Euronews.

Buergerbewegung Pax Europa a déclaré plus tard dans un communiqué que Stürzenberger avait subi « de graves blessures au visage et à la jambe » et qu’il avait été transporté dans un hôpital local pour y être soigné.

« Un policier qui tentait d’arrêter l’agresseur a également été poignardé au dos et au cou par l’assassin et a également dû être emmené à l’hôpital. [a] hôpital », a-t-il ajouté, soulignant que l’agresseur « a apparemment survécu » aux tirs de la police.

Une banderole était déployée sur les lieux avec le message « Stop à l’islam politique ! »

La police a déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait plus aucun danger pour le public. Il n’y avait aucun mot officiel sur le motif. L’une des personnes blessées lors de cette attaque au couteau était un policier.

La ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré qu’il appartenait à l’enquête de déterminer le mobile de l’attaque. Elle a déclaré dans un communiqué que « si l’enquête révèle un mobile islamiste, cela serait une nouvelle confirmation du grand danger que représentent les actes de violence islamistes contre lesquels nous avons mis en garde », selon l’Associated Press.

Le chancelier Olaf Scholz a posté sur X que « les images de Mannheim sont terribles » et que « la violence est absolument inacceptable dans notre démocratie ».

Les agressions au couteau ont eu lieu sur la Marktplatz, une place du centre-ville de Mannheim. La ville d’environ 300 000 habitants est située au sud de Francfort.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.