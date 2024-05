Un militant anti-islam blessé à l’arme blanche

Une vidéo diffusée en direct de l’événement montre un homme attaquant des personnes avec un couteau. Au moins une personne présente une blessure à la jambe.

On voit un certain nombre de passants aux prises avec l’agresseur, qui parvient plus tard à se libérer et à poignarder un policier dans le dos.

Plusieurs policiers armés d’armes à feu l’entourent alors, avant qu’il ne tombe au sol.