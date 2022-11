Un militant anglo-égyptien subit une “intervention médicale” quelques jours après l’escalade de la grève de la faim | Nouvelles du monde

Les autorités pénitentiaires égyptiennes sont intervenues médicalement quelques jours après que le militant anglo-égyptien pro-démocratie emprisonné Alaa Abd El-Fattah a intensifié sa grève de la faim, a déclaré sa mère.

La nature de l’intervention n’est pas connue, mais la famille de M. Abd El-Fattah a exprimé des craintes que les responsables de la prison ne gavent le militant.

La famille dit que cela équivaudrait à de la torture.

M. Abd El-Fattah, 40 ans, a été condamné à cinq ans de prison en Égypte en décembre dernier après avoir été accusé de diffusion de fausses nouvelles.

Le militant a été inculpé pour un post sur Facebook qu’il a partagé sur les violations des droits humains dans les prisons égyptiennes en 2019.

Son emprisonnement est devenu le symbole d’un retour à l’autocratie en Égypte.

La mère de M. Abd El-Fattah, Leila Soueif, a déclaré qu’elle avait parlé aux autorités pénitentiaires par téléphone et leur avait demandé si son fils subissait une intervention médicale et ils ont répondu que oui.

Elle a déclaré à l’agence de presse Associated Press qu’elle avait demandé “si c’était par la force, et ils ont dit non” et lui ont dit “Alaa va bien”.

M. Abd El-Fattah menait une grève de la faim partielle de 100 calories par jour depuis six mois.

Il a arrêté toute prise de calories et a commencé à refuser l’eau le dimanche – le premier jour de la COP27 sommet sur le climat qui s’est tenu à Charm el-Cheikh en Égypte.

Son espoir était d’attirer l’attention du Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui a assisté au sommet dirigé par l’ONU cette semaine, et de le persuader de prendre des mesures immédiates pour sa libération.

M. Abd El-Fattah se trouve actuellement dans un hôpital pénitentiaire suite à l’escalade de sa grève de la faim.

L’activiste a déclaré dans une lettre précédente qu’il était prêt à mourir en prison s’il n’était pas libéré.

Mme Soueif a demandé que son fils soit transféré dans un hôpital civil plutôt que dans un établissement pénitentiaire.

“J’ai besoin de preuves pour cela. Je ne leur fais pas confiance”, a-t-elle déclaré.

Elle a attendu à l’extérieur de la prison tous les jours cette semaine, demandant la preuve que son fils est vivant.

La sœur de M. Abd El-Fattah, Mona Seif, a déclaré qu’elle avait maintenant été informée par les autorités pénitentiaires qu’il subissait une “intervention médicale”.

La famille du militant est de plus en plus inquiète pour sa santé et continue a fait campagne pour sa libération avant la COP27.

Ils ont également organisé une sit-in devant le ministère britannique des Affaires étrangères.

Image:

Mona Seif (à gauche), la sœur de l’écrivain Alaa Abd el-Fattah, devant le ministère des Affaires étrangères en octobre



La sœur cadette de M. Abd El-Fattah, Sanaa Seif, a déclaré la semaine dernière dans un discours public aux dirigeants mondiaux lors de la COP27 : “Vous allez être dans le même pays qu’un citoyen britannique mourant.

“Et si vous ne montrez pas que vous vous en souciez, cela sera interprété comme un feu vert pour le tuer. Mon frère peut être sauvé.”

“Si vous ne le sauvez pas, vous avez du sang sur les mains.”

M. Abd El-Fattah s’est fait connaître lors des soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont eu lieu dans tout le Moyen-Orient et ont joué un rôle dans le renversement du président égyptien de longue date Hosni Moubarak.

Les dirigeants et les militants du monde ont appelé à plusieurs reprises les autorités égyptiennes à le libérer.

Lors de la COP27, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont évoqué le cas du militant lors de leurs entretiens avec M. el-Sissi.

Parmi les célébrités qui se sont prononcées en faveur de M. Abd El-Fattah figurent Dame Judi Dench, Dame Emma Thompson, Mark Ruffalo, Carey Mulligan et Khalid Abdella.

Même la militante pour le climat Greta Thunberg a refusé de rejoindre la COP27 parce qu’elle n’était pas d’accord avec les violations des droits de l’homme dans le pays.

L’écologiste a été vu photographié lors d’une manifestation de solidarité avec M. Abd El-Fattah