MAIDUGURI, Nigéria, (Reuters) – L’armée nigériane s’est livrée samedi à un échange de tirs avec des hommes armés qui avaient enlevé de nombreux élèves du secondaire dans le nord-ouest de l’État de Katsina la nuit précédente, a déclaré le président du pays.

Le président Muhammadu Buhari a déclaré samedi dans un communiqué que l’armée avait localisé les ravisseurs dans une forêt et, aidés par un soutien aérien, échangeait des tirs avec eux. Un officier a été blessé par balle lors des combats avec le gang.

Dans la déclaration, M. Buhari a condamné l’attaque dans son État d’origine, et la police a déclaré qu’elle déploierait des forces supplémentaires pour soutenir la recherche et le sauvetage.

Le gang, armé d’AK-47, a pris d’assaut l’école secondaire Government Science dans le district de Kankara vers 21h40 vendredi, ont annoncé la police et les habitants. Un parent et un employé de l’école ont déclaré à Reuters qu’environ la moitié des 800 élèves de l’école étaient portés disparus, mais que la police et l’armée essayaient toujours de déterminer combien avaient été effectivement enlevés.