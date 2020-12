ROCKFORD, Illinois – Un militaire de 37 ans a été accusé de plusieurs chefs d’accusation de meurtre au premier degré après que la police a déclaré avoir abattu plusieurs personnes au hasard dans un bowling de l’Illinois.

Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées dans la fusillade, qui a éclaté peu avant 19 heures, heure locale, samedi à Don Carter Lanes, un complexe avec une piste de bowling, un bar et un site de paris hors piste. La plupart du complexe a été fermé selon le protocole de sécurité COVID-19.

Le duc Webb de Floride, qui est un membre actif de l’armée américaine, est détenu sans caution dans la prison du comté de Winnebago. Il doit comparaître pour la première fois lundi à 13h30. Il est accusé de trois chefs de meurtre au premier degré et de trois chefs de tentative de meurtre au premier degré.

Il est accusé d’avoir tué trois hommes âgés de 73, 65 et 69 ans. Il est également accusé d’avoir tiré et blessé un garçon de 14 ans, qui a reçu une balle dans le visage et transporté par avion vers un hôpital de Madison, un jeune de 16 ans. -une femme âgée et un homme de 62 ans, qui est dans un état critique après avoir subi une intervention chirurgicale suite à la fusillade.

« Nous pensons que c’était un acte complètement aléatoire, et il n’y a pas eu de réunion préalable ni aucune sorte de relation entre le suspect et l’une quelconque des victimes dans cette affaire », a déclaré le chef de la police Dan O’Shea.

Webb a été placé en garde à vue quelques minutes après l’arrivée des agents sur les lieux. Il avait tenté de dissimuler son identité et de cacher des armes aux officiers, a déclaré O’Shea. Deux armes de poing ont été récupérées sur les lieux. Aucun officier n’a tiré avec ses armes lors de la mise en garde à vue de Webb.

« La plupart de l’incident a été capturé sur vidéo de surveillance de l’intérieur de l’entreprise », a déclaré O’Shea. « Les enquêteurs ont les vidéos de surveillance et ils les passeront en revue. »

O’Shea a déclaré que des coups de feu avaient été tirés à l’intérieur et à l’extérieur de la piste de bowling dans cette ville de 150000 habitants, à 90 miles à l’ouest de Chicago.

Le maire Tom McNamara a publié une déclaration disant qu’il était «irrité et attristé» par la fusillade.

«Mes pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu des êtres chers», a déclaré McNamara. «Je pense aussi à ceux qui ont été blessés et mes espoirs sont avec eux pour un rétablissement rapide et complet.»

Le tournage approche de la fin de l’année la plus meurtrière jamais enregistrée à Rockford. Il y a maintenant eu 35 homicides dans la ville cette année, la majeure partie de l’année sur des records remontant à 1965. Le deuxième plus élevé avait été enregistré en 1996.

La ville a également subi 21% de crimes violents en plus et 49% de coups de feu supplémentaires tirés jusqu’en novembre de cette année, selon les dernières données de la police publiées jeudi.

