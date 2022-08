Un militaire inculpé dans le violent accident d’Anchorage qui a fait 2 morts

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un membre de l’armée accusé d’homicide involontaire dans un accident de feu en Alaska qui a tué deux personnes a déclaré aux autorités qu’il était tellement ivre qu’il ne se souvenait pas d’avoir conduit, selon les documents d’accusation.

Matthew Davis, 23 ans, fait également face à des accusations de conduite sous l’influence de l’incident de dimanche matin qui, selon la police, l’a impliqué dans trois véhicules dans et à proximité du centre-ville d’Anchorage, a rapporté l’Anchorage Daily News.

La police n’a pas encore identifié les deux personnes tuées, attendant la confirmation d’une victime par le biais de dossiers dentaires, a déclaré mardi la porte-parole de la police, Cherie Zajdzinski.

Les deux personnes sont décédées avant que les pompiers ne puissent les extraire du véhicule, selon les documents d’accusation.

Davis a déclaré au juge du tribunal de district d’Anchorage Michael Franciosi lors de sa première comparution devant le tribunal lundi qu’il servait dans l’armée. Sa caution a été fixée à 80 000 $ en espèces. Les tentatives pour joindre son défenseur public commis d’office n’ont pas abouti mardi.

Davis a déclaré à la police qu’il avait consommé entre 10 et 15 boissons alcoolisées dans plusieurs bars du centre-ville avant l’accident, et que son taux d’alcoolémie a ensuite été mesuré à trois fois la limite légale, selon les accusations.

Davis a embouti une voiture dans le centre-ville d’Anchorage et s’est enfui, selon les documents d’accusation. Le conducteur de la voiture heurtée par la camionnette de Davis l’a poursuivi pendant environ un mile et demi jusqu’à la collision mortelle. Un témoin a estimé à la police que les deux véhicules roulaient entre 80 et 90 mph, selon le procureur de district adjoint David Buettner.

La camionnette de Davis a percuté une voiture à une intersection, et la voiture avec les deux victimes à l’intérieur a heurté un arbre après l’impact et a pris feu, ont annoncé les autorités.

Davis a continué à conduire et a heurté une autre camionnette, mais il n’y a pas eu de blessé dans cet accident. La camionnette de Davis s’est immobilisée après avoir heurté un hangar, un panneau et un lampadaire, selon les documents d’accusation.

Il a été emmené à l’hôpital pour évaluation, où, selon les documents d’accusation, il a déclaré à la police qu’il était en état d’ébriété et a déclaré: “Je ne me souviens pas d’avoir conduit.”

The Associated Press