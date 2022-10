Un militaire en service a payé une indemnisation «record» de 8,3 millions de livres sterling pour des blessures qui ont changé sa vie lors d’un accident

LE MoD a versé 8,3 millions de livres sterling à un membre actif de l’armée pour des blessures qui ont changé sa vie lors d’un accident de la route.

Le paiement, considéré comme un record, dépasse les règlements effectués l’année dernière.

Les réclamations ont été faites par l’intermédiaire des tribunaux civils, car le régime d’indemnisation des forces armées plafonne les paiements à 570 000 £. Crédit : Getty

Un accident de parachutisme a coûté 3,5 millions de livres sterling à régler et 1 million de livres sterling est allé à un civil qui souffrait de symptômes graves liés au stress.

Les énormes réclamations ont été faites par l’intermédiaire des tribunaux civils, car le régime d’indemnisation des forces armées plafonne les paiements à 570 000 £.

Le commandant à la retraite, le colonel Richard Kemp, a déclaré: “Bien qu’il soit juste que les personnes blessées soient indemnisées, dans les moments difficiles, les montants doivent être réduits.”

John McQuater, président de l’Association of Personal Injury Lawyers a déclaré : « Quiconque est blessé à la suite de la négligence de quelqu’un d’autre a le droit d’intenter une action en justice.

« Les braves militaires qui risquent potentiellement leur vie pour leur pays ne sont pas différents.

“Leur indemnisation est cruciale pour les aider à reprendre leur vie en main et ne sera versée par les tribunaux civils que si la négligence est prouvée.”

Le ministère de la Défense a déclaré: «Nous essayons de protéger autant que possible notre personnel contre les risques en veillant à ce que nos formations, nos opérations et nos environnements de travail soient rigoureusement évalués en fonction des risques et suivent des procédures de sécurité strictes.

“En cas de blessures, nous offrons plusieurs possibilités aux particuliers de demander une indemnisation et nous nous efforçons de nous assurer que les réclamations sont traitées aussi rapidement et équitablement que possible.”