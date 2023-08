Un militaire allemand accusé d’espionnage pour Moscou

L’officier aurait offert ses services à l’ambassade de Russie à Berlin

La police allemande a arrêté un officier militaire soupçonné d’avoir transmis des informations classifiées aux services de renseignement russes. L’officier est le troisième Allemand en moins d’un an à avoir prétendument espionné pour le Kremlin.

L’homme, un spécialiste des achats militaires identifié comme étant Thomas H., a été arrêté mercredi dans la ville de Coblence, dans l’ouest du pays, a indiqué le bureau du procureur fédéral allemand dans un communiqué.

« Le procureur fédéral a arrêté aujourd’hui un officier allemand fortement soupçonné d’avoir travaillé pour un service secret étranger », Le ministre de la Justice Marco Buschmann a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Merci à tous ceux qui ont participé. La vigilance reste à l’ordre du jour.

Selon la déclaration du procureur, l’homme s’est adressé à plusieurs reprises au consulat de Russie à Bonn et à l’ambassade de Berlin à partir du mois de mai, « offrant sa coopération. » Les procureurs ont affirmé qu’il avait transmis des informations de son lieu de travail à une occasion, sachant qu’elles seraient transmises à des agents russes.

Le bureau du procureur n’a pas précisé la nature de l’information, ni si elle avait été reçue par des agences de sécurité ou de renseignement russes.

Les responsables allemands ont à plusieurs reprises mis en garde contre une activité d’espionnage russe accrue au milieu du conflit ukrainien. Berlin a expulsé 40 diplomates russes en avril dernier, les accusant d’être des espions. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les allégations d’inacceptables et a répondu en expulsant 40 diplomates allemands de Russie.

L’arrestation de Thomas H intervient huit mois seulement après que la police a arrêté un employé du service de renseignement étranger du pays (BND) et l’a accusé de trahison pour avoir divulgué des secrets d’État à Moscou. L’agent double a également été accusé d’avoir transmis des informations classifiées à la CIA et condamné à huit ans de prison. Son complice présumé, un civil, a été arrêté en janvier et accusé d’avoir aidé son collègue à transmettre des documents au Kremlin.

Avant ces deux affaires, le chef allemand de la cybersécurité avait été licencié en octobre suite à des reportages médiatiques le liant à des membres des services de renseignement russes, tandis qu’en novembre, un officier de réserve de l’armée avait été reconnu coupable d’avoir divulgué des dossiers du personnel militaire et des informations sur la cybersécurité à Moscou entre 2014 et 2020. .