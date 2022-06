Un migrant mexicain dans la tragédie du Texas espérait rejoindre des parents dans l’Ohio

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MEXICO CITY – Les deux cousins ​​sont retournés dans le petit hameau dur dans lequel ils ont grandi dans le sud du Mexique il y a environ deux semaines pour dire au revoir à ce qui est devenu un droit de passage pour des générations de migrants de leur région montagneuse éloignée et appauvrie de l’État d’Oaxaca. Ce ne serait pas le premier voyage à la frontière américano-mexicaine pour Javier Flores López, maintenant dans la trentaine, qui avait quitté Cerro Verde il y a des années et s’était rendu dans l’Ohio, où vivent son père et un frère et où il travaillait dans la construction.

Il était de retour chez lui pour voir brièvement sa femme et ses trois jeunes enfants, a déclaré un cousin, Francisco López Hernández. Cette fois, il retournait aux États-Unis avec un autre cousin, José Luis Vásquez Guzmán, 32 ans, qui partait pour la première fois et espérait rejoindre son frère aîné qui était également dans l’Ohio.

Alors que tout le monde connaissait les risques, d’innombrables personnes de Cerro Verde avaient traversé en toute sécurité la frontière américano-mexicaine avec l’aide de passeurs. Cela a donc été un choc, a déclaré López Hernández, d’apprendre que ses cousins ​​et des dizaines d’autres migrants avaient été abandonnés à l’intérieur. un semi-remorque étouffant sous le soleil du Texas.

Flores López fait désormais partie des disparus, a indiqué sa famille, tandis que Vásquez Guzmán est hospitalisé à San Antonio. Au moins 53 personnes sont mortes, dont 27 du Mexique, 14 du Honduras, sept du Guatemala et deux du Salvador, a déclaré Francisco Garduño, chef de l’Institut national de l’immigration du Mexique.

Le chauffeur et deux autres hommes du Mexique sont restés en détention alors que l’enquête se poursuit sur l’épisode de contrebande le plus meurtrier jamais enregistré aux États-Unis.

Vásquez Guzmán faisait partie des 67 personnes entassées dans le camion retrouvé abandonné lundi près des chantiers de récupération d’automobiles à la périphérie de San Antonio. La famille pense que Flores López l’était aussi, mais ils attendent toujours la confirmation.

Les responsables avaient des identifications potentielles sur 37 des victimes mercredi matin, en attendant la vérification avec les autorités d’autres pays, selon le bureau du médecin légiste du comté de Bexar. Quarante des victimes étaient des hommes.

L’identification des morts a été difficile car certains ont été retrouvés sans papiers d’identité et, dans un cas, portaient une carte d’identité volée. Les villages éloignés, comme Cerro Verde, ont peu ou pas de service téléphonique pour joindre les membres de la famille et les données d’empreintes digitales doivent être partagées et comparées par les gouvernements concernés.

Cerro Verde est une communauté d’environ 60 personnes qui a été en grande partie abandonnée par les jeunes. Ceux qui restent travaillent pour gagner leur vie en tissant des chapeaux de soleil, des nattes, des balais et d’autres articles à partir de feuilles de palmier. Beaucoup vivent avec aussi peu que 30 pesos par jour (moins de 2 dollars).

“La vérité est que les gens partent d’ici par nécessité”, a déclaré Felicitos García, propriétaire d’une petite épicerie à proximité de San Miguel Huautla, ajoutant qu’il avait vu les deux hommes il y a environ deux semaines. « La vie est dure ici. Les gens survivent en cultivant leurs propres cultures comme le maïs, les haricots et le blé. Parfois la terre cède et parfois non, quand les pluies arrivent en retard. Il n’y a rien en place pour que les gens aient d’autres ressources. Les gens vivent au jour le jour.

La mère de Vásquez Guzmán, qui tente d’obtenir un visa pour voir son fils au Texas, l’a élevé seul avec ses trois frères et sœurs après la mort de leur père alors que Vásquez Guzmán avait 10 ans, a déclaré García. Elle est maintenant la seule de la famille restée à Cerro Verde. Vásquez Guzmán est parti à l’âge de 18 ans et a rejoint l’armée mexicaine.

Son frère aîné, Eloy, est allé aux États-Unis il y a un peu plus d’un an et s’est installé dans l’Ohio, a déclaré López Hernández, qui a grandi dans le ranch voisin et est allé à l’école avec lui.

“J’imagine qu’il lui a dit comment était la situation de travail et tout et comment gagner plus d’argent”, a déclaré López Hernández. « J’imagine qu’il l’a appelé pour qu’il vienne lui aussi pour avoir une vie meilleure. C’est le tirage au sort de la raison pour laquelle il y allait.

Vásquez Guzmán, qui vivait à Mexico depuis six ans, est retourné à Cerro Verde uniquement pour dire au revoir à sa mère, a déclaré López Hernández.

Il savait que c’était un voyage coûteux et risqué. López Hernández a déclaré que la plupart des gens comptent sur ceux qui sont arrivés aux États-Unis pour leur envoyer de l’argent pour le voyage, qui coûte généralement environ 9 000 dollars.

“Il y a beaucoup de risques mais pour ceux qui ont de la chance, la fortune est là, pour pouvoir travailler, gagner sa vie”, a-t-il dit.

Avec autant de personnes qui partent et se dirigent vers les États-Unis, il est facile de trouver un passeur et jusqu’à présent, les gens ont traversé en toute sécurité, a déclaré López Hernández.

“Je ne sais pas dans ce cas s’ils ont changé ou ce qui s’est passé, pourquoi ils ont été abandonnés”, a-t-il déclaré.

López Hernández, qui a également un frère vivant dans l’Ohio, a pensé à le rejoindre. Mais il a dit que sa famille, son travail, ses études et d’autres responsabilités l’ont retenu au Mexique.

Dimanche soir, il a demandé à son oncle s’il avait des nouvelles de Vásquez Guzmán. Il lui a dit qu’il était au Texas.

“Je lui ai dit:” Comme c’est cool, c’est qu’il essaie dur et nous le verrons à son retour “”, a répondu López Hernández avant de perdre leur signal téléphonique.

Plus tard, il a appris sur Internet la tragédie.