Un mignon petit chien que mes enfants peuvent coder

Les jouets qui apprennent aux enfants à apprendre à coder peuvent être formidables, surtout s’ils sont mignons et amusants à jouer.

Pyxel vise à être exactement cela. Le chien robot codable de Educational Insights, exposé cette semaine au CES, apprend aux enfants à programmer dans le langage Blockly adapté aux enfants, ainsi que dans le Python plus sophistiqué.

Conçue pour les enfants de huit ans et plus, les enfants peuvent utiliser l’application Pyxel pour faire faire à leur toutou des tours comme s’asseoir, parler et secouer, ainsi que courir et s’illuminer de différentes couleurs. En cours de route, ils apprendront des compétences de codage qui pourraient s’avérer utiles plus tard.

Mes enfants ont testé plusieurs de ces types de jouets au fil des ans avec des résultats mitigés. En ont-ils besoin d’un autre ? Je ne suis pas si sûr, mais je suppose que beaucoup de parents pourraient être prêts à acheter s’ils pensent que Pyxel mènera un jour leur enfant à une carrière en informatique.

Pour ceux qui veulent lancer les dés, Pyxel devrait être mis en vente ce printemps sur le site Web d’Amazon et d’Educational Insights pour 125 $.