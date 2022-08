Un miel d’un problème: les ruchers du Manitoba travaillent pour se remettre des énormes pertes hivernales

Mike Clark se tient au milieu de ses ruches d’abeilles presque vides, espérant que son rucher, qui élève des abeilles depuis la Première Guerre mondiale, puisse revenir d’un hiver brutal qui a ravagé les colonies d’abeilles à travers le pays – et le Manitoba le plus dur de tous.

“D’autres gars sont en production en ce moment pour extraire du miel, et je ne vois pas si nous produirons du miel cette année”, a déclaré Clark.

“Nous espérons qu’ils passeront l’hiver cette année. Si nous subissons une autre lourde perte, ce sera le clou dans le cercueil… que notre entreprise ne sera plus là.”

Au cours d’un mois d’août typique, le rucher Clark de Wawanesa, au Manitoba, à environ 200 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, était en effervescence avec les abeilles produisant du miel. Cette année, l’espace est plus calme car la ferme se concentre sur la reconstruction de sa population d’abeilles dévastée.

Mike Clark se tient au milieu de ruches presque vides à Clark Apiaries à Wawanesa, Man. (Chelsea Kemp/CBC)

Clark dit qu’il aimerait voir l’introduction d’importations d’abeilles en provenance des États-Unis pour aider à reconstruire les populations en déclin. Selon la réglementation actuelle, seules les reines d’abeilles certifiées peuvent être importées des États-Unis.

Clark dit que le rucher travaille avec la banque pour obtenir un prêt et espère que les programmes de stabilisation du gouvernement seront disponibles sous la forme de prêts sans intérêt pour les apiculteurs commerciaux.

“Nous ne demandons pas vraiment d’aide parce que cela n’est pas causé par nous – c’était environnemental – qu’il devrait y avoir des sauvegardes en place – que nous rembourserions ces prêts – mais ensuite ils sont disponibles pour que les agriculteurs en profitent de », a déclaré Clark.

Mike Clark dit que son rucher, qui produit du miel depuis la Première Guerre mondiale, pourrait ne pas survivre à un autre long hiver. (Chelsea Kemp/CBC)

Selon le propriétaire Bob Podolski, Podolski Honey Farms accuse environ deux semaines de retard par rapport à la normale en raison de la fin du printemps.

Le rucher a commencé à extraire du miel début août mais n’en a trouvé que très peu dans les ruches.

“Dans le meilleur des cas, nous faisons un million de livres… Normalement, nous faisons 750 à 850 000 livres. Cette année, si nous en faisons 200 000, nous devrions avoir de la chance”, a déclaré Podolski.

Podolski importe des paquets d’abeilles (boîtes spécialement construites pour expédier en toute sécurité des abeilles vendues au poids, avec environ 3 000 à 5 000 abeilles par livre) de Nouvelle-Zélande et d’Australie, mais il aimerait voir l’accès aux abeilles américaines.

Lorsque le printemps est arrivé, Podolski estime que la ferme avait perdu environ 90 % de ses abeilles.

“J’ai vu 80 %, j’ai vu 70 % [in the past], mais il y avait ce stock de remplacement qui était disponible. Cette année, il n’y avait pas de stock de remplacement disponible”, a déclaré Podolski.

“Eh bien, si nous n’obtenons pas de stock de remplacement disponible sur le continent américain – après 47 ans de traite des abeilles, je ne sais pas si nous serons là l’année prochaine.”

Mike Clark se tient dans la salle de production inactive de Clark Apiaries. (Chelsea Kemp/CBC)

Le rucher a acheté 50 % de sa population d’abeilles actuelle, mais fonctionne toujours à moins d’un tiers de son nombre normal de 3 200 à 3 500 ruches.

“Je ne vois pas d’avenir pour mes fils”, a déclaré Podolski. “Si nos gouvernements voulaient volontairement intervenir et arrêter cela et aider notre industrie, alors il y a une chance pour eux.

“C’est une situation sombre dans notre industrie en ce moment.”

2022 année “dévastatrice” pour les apiculteurs

Les apiculteurs de Podolski Honey Farms déchargent 760 ruches achetées en Colombie-Britannique au printemps. (Fourni par Podolski Honey Farms)

La saison 2022 a été « une année assez dévastatrice pour les apiculteurs » au Manitoba et partout au Canada, déclare Jason Gibbs, professeur agrégé d’entomologie à l’Université du Manitoba.

Les pertes d’abeilles sont de l’ordre de 40 % dans certaines régions du pays, dit-il, mais le chiffre du Manitoba se situe à environ 57 %.

Les niveaux d’abeilles sont en difficulté pour plusieurs raisons, dit-il, notamment le varroa, un parasite envahissant.

“C’est un très gros acarien par rapport à sa taille corporelle, et s’il n’est pas géré, il ne fera que décimer, vous savez, 95% des colonies”, a déclaré Gibbs. “Les apiculteurs doivent en quelque sorte se tenir régulièrement au courant de ces… [to] garder les niveaux sous contrôle. Et s’ils ne le font pas, ils subiront de lourdes pertes.”

Les acariens varroa peuvent tuer de larges pans de populations d’abeilles, et les apiculteurs se tournent souvent vers les abeilles importées pour compenser leurs pertes. (Chelsea Kemp/CBC)

Cependant, Gibbs pense que les apiculteurs devraient pouvoir reconstruire leurs ruches tant que les éléments coopèrent. Il dit que la plupart devraient être en mesure de se remettre des pertes d’ici un an ou deux.

L’importation d’abeilles pourrait être une solution possible pour la repousse, mais ce n’est pas sans défis, dit Gibbs, y compris des restrictions conçues pour empêcher la propagation d’agents pathogènes et de ravageurs provenant de l’extérieur du Canada.

La récolte de miel semble prometteuse

Néanmoins, la récolte de miel de 2022 s’annonce prometteuse, déclare Ian Steppler, président de la Manitoba Beekeeper’s Association.

“Je suis plutôt optimiste. Les apiculteurs sont résilients, [we] sachez que c’est notre travail. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons déjà connu des difficultés et, vous savez, nous nous battons et nous rebondissons. Nous connaissons de très bons prix du miel en ce moment, donc c’est positif”, a-t-il déclaré.

Le Manitoba compte 200 apiculteurs commerciaux, produisant environ 50 millions de dollars pour l’économie provinciale.

L’année dernière, les apiculteurs du Manitoba ont produit environ 19 millions de livres de miel, dit Steppler.

Les travailleurs de Podolski Honey Farms extraient le miel des cadres de ruches. (Fourni par Podolski Honey Farms)

Généralement, les colonies de remplacement sont créées avec des emballages d’abeilles d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Chili, mais l’accès a été affecté par les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés au COVID-19.

L’accès à ces emballages de remplacement peut parfois être difficile, et cela a été amplifié au Manitoba en raison du nombre élevé de pertes de colonies, dit Steppler.

« Beaucoup d’apiculteurs manqueront d’abeilles dans leurs exploitations. Certains, malheureusement, n’en auront pas. Mais ce que les apiculteurs du Manitoba demandent, comme cela a été demandé par l’intermédiaire de notre association, c’est peut-être d’envisager d’autres endroits où nous pourrions accéder à un stock de remplacement pour aider à surmonter des situations malheureuses comme celles que nous avons connues cette année », a déclaré Steppler.

L’un des endroits identifiés comprend la Californie, où il est possible d’accéder à des abeilles saines comme stock de remplacement.

L’association s’est également rapprochée du Ministère de l’Agriculture pour venir en aide aux apiculteurs qui ont connu des difficultés et des pertes importantes d’abeilles.

Le gouvernement discute des options d’importation

L’Agence canadienne d’inspection des aliments travaille avec les intervenants pour partager toute nouvelle preuve scientifique concernant l’état de santé des abeilles domestiques au Canada et aux États-Unis. Ils espèrent d’ici le 5 septembre déterminer si une autre évaluation des risques est justifiée en ce qui concerne l’importation d’abeilles, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Agriculture et Agroalimentaire Canada et l’Agence d’inspection des aliments ont récemment lancé un groupe de travail industrie-gouvernement sur la durabilité pour explorer des solutions aux principaux problèmes, notamment l’effondrement des colonies et l’impact des varroas.

« La santé des populations d’abeilles, domestiques et indigènes, est vitale pour l’économie et l’environnement du Canada, étant donné l’importance de la pollinisation des cultures, des écosystèmes sains et de la production de miel », a déclaré un porte-parole. “La pollinisation des abeilles est un intrant essentiel pour de nombreux produits agricoles clés.”