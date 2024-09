Un micro chaud expose Biden à propos de la Chine — RT World News

Le président américain a déclaré aux dirigeants des pays de l’Indo-Pacifique que Pékin « nous teste tous » avec sa politique « agressive »

Le président américain Joe Biden a été surpris en train de déclarer que la Chine est « essai » Washington et ses alliés dans l’Indo-Pacifique, lors d’une réunion avec les dirigeants du Japon, de l’Inde et de l’Australie samedi.

Cette remarque a été faite lors d’une réunion dans la ville natale de Biden, Wilmington, dans le Delaware, avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Le sommet du groupe informel Quad comprenant l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis s’est concentré sur le renforcement de la coopération entre ses membres.

Après que les dirigeants ont prononcé leur discours d’ouverture devant la presse, les commentaires du président américain sortant ont été enregistrés au micro chaud alors qu’il a affirmé que le président chinois Xi Jinping était « cherche à s’acheter un peu d’espace diplomatique, à mon avis, pour défendre agressivement les intérêts de la Chine. »

« La Chine continue de se comporter de manière agressive, nous testant dans toute la région, et cela est vrai en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale, en Chine méridionale, en Asie du Sud et dans le détroit de Taiwan », Biden a été entendu dire cela alors que les journalistes quittaient la salle, dans ce qui était censé être un commentaire à huis clos.















Un haut responsable de l’administration Biden a cherché à minimiser ces propos, affirmant qu’il n’était pas nécessaire de les développer.

« Je ne pense pas que ce soit une grande surprise que notre voix intérieure corresponde à notre voix extérieure », a déclaré le responsable.

Les dirigeants du Quad n’ont pas fait directement mention de la Chine dans leur déclaration commune, mais ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’influence croissante de Pékin dans la région. La Chine est engagée dans des conflits territoriaux très disputés en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale.

La Chine a surnommé le Quad un « Version Asie-Pacifique de l’OTAN » dont le but est de « poursuivre la dissuasion régionale » dans le but d’en faire le « mécanisme dominant de coopération » dans la région indo-pacifique et contenir l’influence chinoise.

Pékin a également accusé le bloc dirigé par les États-Unis d’encourager le Japon et la Corée du Sud à interférer dans ce qu’il a appelé « Les affaires intérieures de la Chine » sur des questions telles que la mer de Chine méridionale et le détroit de Taiwan.