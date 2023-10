Radio-Canada a appris qu’un meurtrier reconnu coupable, qui avait autrefois échappé à la garde à vue et était en cavale pendant quatre ans, est maintenant le principal suspect dans une affaire d’incendie criminel dans le Vieux-Montréal qui a tué sept personnes en mars.

Les caméras de surveillance montrent une explosion, des flammes, puis Denis Bégin, 63 ans, fuyant les lieux alors que l’incendie commençait à ravager l’édifice patrimonial de la place D’Youville, a confirmé Radio-Canada.

Les enquêteurs de la police de Montréal l’ont lié au crime il y a plusieurs semaines, mais Bégin n’a pas encore été inculpé. Son lien présumé avec le crime a été rapporté pour la première fois jeudi par le service de nouvelles quotidien de Montréal, La Presse.

Bégin figurait sur plusieurs listes des personnes les plus recherchées après s’être évadé d’un établissement à sécurité minimale de Laval, au Québec, où il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.

Il s’est évadé avec l’aide d’un complice le 15 février 2019. Service correctionnel Canada a annoncé que Bégin avait été arrêté le 15 mai par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Deux mois avant son arrestation, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de trois étages du Vieux-Montréal, le 16 mars.

Locations courte et longue durée dans immeuble

L’immeuble abritait des locations à long terme et à court terme, dont des Airbnb, qui sont interdites dans ce secteur du Vieux-Montréal en vertu d’un règlement adopté en 2018.

Le Québec a ordonné une enquête publique sur l’incendie après que des inquiétudes ont émergé concernant des violations du code de sécurité qui n’ont pas été corrigées pendant des années. Le 28 août, la police de Montréal a annoncé que l’incendie avait été intentionnellement allumé.

“Nous parlons maintenant d’une enquête criminelle”, a déclaré l’insp. David Shane avait alors déclaré, notant que des traces d’un accélérateur avaient été détectées.

Un incendie s’est déclaré en mars dans un immeuble de trois étages du Vieux-Montréal. La nuit de l’incendie, 22 personnes se trouvaient dans le bâtiment. Six d’entre eux s’en sont sortis indemnes, neuf ont été blessés et sept sont morts. (Simon-Marc Charron/Radio-Canada)

Des membres de l’unité des crimes majeurs du SPVM ont repris l’enquête, se joignant à leurs collègues de la brigade des incendies criminels qui enquêtent sur l’incendie depuis le début.

Radio-Canada a confirmé jeudi que Bégin, qui a un long casier judiciaire, est désormais le principal suspect.

Bégin a été surnommé le « Halloween Killer » pour son rôle dans la mort de Riccardo Jezzi, 19 ans, en 1993, lors d’une fête d’Halloween dans un bar de Montréal.

Lorsqu’il a ouvert le feu sur les fêtards avec un fusil de chasse à canon tronqué, Bégin portait un masque de gardien de but comme celui porté par le méchant fictif Jason Voorhees dans vendredi 13 série de films. Jezzi portait également un masque de hockey lorsqu’on lui a tiré dessus.

Profil de danger public décrit par la Commission des libérations conditionnelles

Radio-Canada a obtenu six documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui mettent en évidence le profil de danger public de Bégin.

Des documents démontrent que l’épouse de Bégin a déposé une plainte pour violence conjugale après avoir fui la relation avec leurs deux enfants. Elle a déclaré à la police qu’elle avait été menacée, battue, étranglée jusqu’à perdre connaissance et agressée sexuellement à plusieurs reprises.

En 1995, elle a déclaré à la police que c’était Bégin derrière le masque de gardien de but. Un jury a déclaré Begin coupable de meurtre au premier degré en 1997, mais cette condamnation a été annulée et un nouveau procès a été ordonné après qu’il ait fait valoir avec succès que sa déclaration à la police après son arrestation n’était pas volontaire.

Bégin a plaidé coupable en 2003 et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

L’insp. de la police de Montréal David Shane annonce le 28 août que l’incendie du Vieux-Montréal qui a tué sept personnes a été délibérément déclenché. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Toutefois, les archives de Bégin remontent plus loin.

Dès 1979, Bégin était impliqué dans un incendie criminel, selon la Commission des libérations conditionnelles. Il a été reconnu coupable d’extorsion et de complot en vue d’extorsion en 1984 après, en collaboration avec un complice, avoir envoyé une fausse bombe à une banque et exigé 100 000 $.

Les documents de la commission des libérations conditionnelles montrent qu’il a été accusé de fraude, de vol et de conduite en état d’ébriété.

Dans les années qui ont suivi son emprisonnement dans un pénitencier à sécurité maximale en 2003, il a été décrit à deux reprises comme un psychopathe par un psychiatre, selon des documents.

“Vous avez perçu la violence et la manipulation comme des méthodes légitimes pour résoudre les conflits avec les autres et pour atteindre vos objectifs”, ont évalué par écrit les commissaires aux libérations conditionnelles.

Une évaluation psychologique réalisée en janvier 2008 a rapporté un diagnostic de trouble de la personnalité mixte, mettant en évidence des traits narcissiques et antisociaux persistants, une introspection limitée et une rigidité, selon des documents.

Sur sa liste de contrôle de psychopathie de lièvre, un outil d’évaluation psychologique permettant d’évaluer la présence de traits psychopathiques, Bégin présente un risque élevé de récidive avec violence.

“Vos comportements démontrent une tendance à rechercher le pouvoir et le contrôle, utilisant occasionnellement le mensonge et la manipulation tout en profitant de l’ambiguïté que vous générez, au détriment de l’honnêteté, de la transparence et de la franchise”, indique le rapport d’évaluation de la commission des libérations conditionnelles du 19 mars 2008.

Transféré à Laval, tente de s’enfuir

En juin 2015, il est transféré à l’établissement à sécurité minimale Leclerc, à Laval. Un an plus tard, il échoue lors de sa première tentative d’évasion.

Après plusieurs tentatives, il s’est finalement évadé en 2019 et a utilisé une fausse identité pendant quatre ans jusqu’à ce qu’il soit arrêté à Montréal.

Const. de la police de Montréal Jean-Pierre Brabant avait alors déclaré que l’arrestation de Bégin n’était pas liée à l’évasion de prison, mais l’officier n’a pas donné plus de détails. Au lieu de cela, il a déclaré que l’homme avait été arrêté dans le cadre d’une enquête sans rapport.

Le SPVM a refusé de commenter le reportage de La Presse ou les informations obtenues par Radio-Canada jeudi.

L’avocat de Bégin, qui le représente depuis mai, n’a pas retourné les appels de Radio-Canada.