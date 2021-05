Un meurtrier Gémissant qui a étranglé sa petite amie à mort s’est plaint de ne pas pouvoir être avec des tueurs en prison et continue de la blâmer pour sa propre mort.

Adam Margolis, 41 ans, a tué sa partenaire Mai Yia Vang, 26 ans, un mois seulement après la rencontre du couple sur le chat en ligne Omegle.

Mai Yia Vang, 26 ans, a été tuée par son petit ami Adam Margolis, 41 ans, juste un mois après leur rencontre Crédits: 9News Melbourne

Le couple a noué une relation en janvier 2018 et Mai a emménagé dans la maison de Margolis à California Gully, en Australie, le mois suivant – mais une semaine plus tard, elle était morte.

Margolis maintient son affirmation selon laquelle Mai l’a poussé dans un flashback post-traumatique, le poussant à s’envoler dans une rage violente et à étouffer sa nouvelle petite amie à mort.

Le programmeur a même déclaré à la Cour suprême de Victoria lors d’une audience pré-condamnation qu’il avait trouvé «incroyablement difficile» d’être entouré par d’autres tueurs derrière les barreaux.

Selon le procureur Mark Rochford, Margolis a continué à blâmer Mai pour sa mort tout au long du procès ainsi qu’après sa condamnation.

« J’ai trouvé cette situation absolument humiliante, au-delà de la déprimante », a-t-il déclaré.

Margolis a déclaré à la Cour suprême de Victoria qu’il avait du mal à être entouré de tueurs en prison Crédits: 9News Melbourne

« Je veux dire que vivre avec des meurtriers a été extrêmement difficile pour moi. »

L’homme de 41 ans, apitoyé, a quitté le corps de Mai pendant plus de 24 heures et a même envoyé un courrier électronique effrayant de 12 pages à trois amis de l’église, détaillant ses actions et ses projets de se suicider.

Il avait pour objet de façon troublante: «J’ai tué une femme et me suis suicidé».

Il a compilé le message, qui devait être envoyé sept heures plus tard, pour s’assurer que quelqu’un s’occuperait de ses chats.

DÉFLEXION DE LA DÉFENSE

Margolis a tenté de défendre ses actions, en disant: « C’était purement la logistique d’organiser ma mort et le soin de mes chats qui l’a amenée à être laissée. »

Margolis a dit au trio qu’il avait tué une femme après s’être «complètement perdu» dans les flashbacks de son enfance abusive, et a affirmé que Mai l’avait encouragé à se suicider.

Il a déclaré au tribunal qu’il ne s’attendait jamais à réagir malicieusement à Mai, mais qu’il était motivé par le flashback de 15 minutes qui n’avait jamais été aussi immersif auparavant.

Il a dit qu’il se souvenait d’avoir combattu son beau-père, avant de « se réveiller » pour découvrir ce qu’il avait fait à Mai.

« Elle m’a entraîné intentionnellement dans un flashback, sachant très bien ce qui allait se passer. »

Le tueur a également envoyé des messages aux sœurs de Mai, prétendant être elle et disant qu’elle était malade – ce qu’il a dit avoir fait parce que « elles posaient des questions. Je ne prenais absolument aucun plaisir à cela. »

Margolis a déclaré avoir rédigé l’e-mail dans un état de « privation totale de sommeil ».

Il a dit qu’il avait par la suite décidé de ne pas se suicider, mais plutôt de « me défendre ».

Sa défense de détournement a été rejetée par le tribunal.

La mort de l’ancienne étudiante en génie chimique Mai a dévasté sa famille, son père s’effondrant en lisant sa déclaration et étant incapable de continuer.

« Ne pas l’avoir là-bas nous attriste au point que nos larmes ne peuvent pas être arrêtées », a-t-il déclaré avec un cœur déchirant.

Margolis sera condamnée le 15 juin.