Un meurtrier évadé toujours en liberté s’échappe de la zone de recherche, vole une camionnette et tente de contacter d’anciens collègues – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

PHOENIXVILLE, Pennsylvanie (AP) — Les autorités affirment qu’un meurtrier évadé qui a échappé à la capture depuis son évasion d’une prison du sud-est de la Pennsylvanie il y a une semaine et demie s’est glissé hors de la zone de recherche, a changé d’apparence, a volé une camionnette de livraison de produits laitiers et l’a abandonnée. à des kilomètres de là et est resté en liberté.

Le lieutenant-colonel George Bivens de la police de l’État de Pennsylvanie a déclaré dimanche que Danelo Souza Cavalcante avait volé la camionnette non verrouillée qui contenait les clés à l’intérieur samedi soir, à environ trois quarts de mile du périmètre nord de la zone de recherche où se trouvaient des centaines d’agents chargés de l’application des lois. l’avait cherché.

La laiterie Baily’s a déclaré sur sa page Facebook que la camionnette de livraison avait été volée samedi entre 19 heures et 22 heures « alors que nous travaillions encore ici ».

Le vol n’a pas été remarqué pendant des heures et, entre-temps, Cavalcante, 34 ans, a parcouru plus de 32 kilomètres au nord-est jusqu’au canton d’East Pikeland et à Phoenixville. Peu avant 22 heures samedi, il s’est rendu au domicile d’une personne avec qui il avait travaillé il y a plusieurs années dans le canton d’East Pikeland et a demandé à le rencontrer, a indiqué la police.

Le propriétaire, qui dînait avec sa famille et n’a pas répondu, a appelé la police après être rentré chez lui et avoir visionné la vidéo de la sonnette de sa porte. Peu après 22 heures samedi, a indiqué la police, Cavalcante s’est rendu au domicile d’un autre ancien associé de travail, dans la région de Phoenixville, qui n’était pas chez lui, a indiqué la police.

Les images vidéo de la sonnette montraient Cavalcante désormais rasé de près et portant un sweat-shirt à capuche jaune ou vert, une casquette de baseball noire, un pantalon de prison vert et des chaussures blanches, a indiqué la police. La camionnette volée a été retrouvée dimanche à 10 h 40 dans un champ derrière une grange du canton d’East Nantmeal, à environ 24 kilomètres à l’ouest de Phoenixville.

Bivens a déclaré qu’il pensait que Cavalcante avait abandonné le véhicule, au moins en partie parce qu’il manquait de carburant. Alors que les forces de l’ordre fouillaient les environs immédiats à la recherche de signes de sa présence, les autorités craignaient qu’il ne tente d’obtenir un autre véhicule ou qu’il ne l’ait déjà fait.

« Je n’ai pas de rapport de véhicule volé ; Je pense que nous le ferons », a-t-il déclaré.

Bivens s’est dit convaincu que le fugitif finirait par être capturé, s’engageant à « poursuivre de manière agressive » les recherches avec l’aide des ressources fédérales, étatiques, de comté et locales.

« C’est un revers mineur », a-t-il déclaré. « Nous l’aurons, c’est une question de temps »

Cavalcante, 34 ans, s’est évadé de la prison du comté de Chester en attendant son transfert à la prison d’État le 31 août après avoir été condamné à perpétuité pour avoir poignardé mortellement son ex-petite amie en 2021. Les procureurs affirment qu’il voulait l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché dans un meurtre dans son pays natal, le Brésil.

La police a signalé samedi deux autres observations confirmées de Cavalcante dans la zone de recherche autour du parc botanique de Longwood Gardens, le centre des recherches ces derniers jours. Bivens a déclaré vendredi qu’environ 400 personnes participaient aux recherches, dont des équipes tactiques, des chiens pisteurs et des officiers à cheval ainsi que des avions.

Malgré les recherches massives, Bivens a déclaré que la zone comportait des tunnels souterrains et de « très grands fossés de drainage » impossibles à sécuriser complètement. La police avait prévu d’utiliser près de 600 personnes lundi pour « un balayage massif » de la zone de recherche, a-t-il déclaré.

Les autorités ont décrit Cavalcante comme extrêmement dangereux. La police demande à toute personne ayant des informations d’appeler le 911. Une récompense de 20 000 $ est offerte pour toute information menant à sa capture.

Les autorités ont annoncé vendredi le licenciement du gardien de la tour de la prison en service lorsque Cavalcante a escaladé un mur en marchant en crabe depuis la cour de récréation, a escaladé des barbelés, a couru sur un toit et a sauté au sol. Son évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte.

L’évasion et les recherches de Cavalcante ont attiré l’attention internationale et sont devenues une grande nouvelle au Brésil, où les procureurs de l’État de Tocantins déclarent qu’il est accusé d’un « homicide doublement qualifié » dans le meurtre de Válter Júnior Moreira dos Reis à Figueirópolis en 2017, qui, selon eux, était dû à une dette. la victime lui devait des sommes liées à la réparation d’un véhicule.

Droit d’auteur 2023 La Presse Associée. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception