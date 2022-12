Un meurtrier d’extrême droite prend en otage 2 gardiens de prison en Allemagne

Au bout d’une heure environ, d’autres gardes ont réussi à libérer leurs collègues et ont débordé l’agresseur, Stephan Balliet, 30 ans, blessé lors de l’incident. Les deux otages n’ont pas été blessés.

Balliet a attaqué la synagogue de Halle à Yom Kippour, le jour le plus saint du judaïsme, en 2019. Il était armé de plusieurs armes à feu et d’explosifs. Lorsqu’il n’a pas réussi à entrer dans le bâtiment, il a tué un passant et un homme à l’intérieur d’un magasin de kebab à proximité.