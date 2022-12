Un meurtrier d’extrême droite prend en otage 2 gardiens de prison en Allemagne

BERLIN (AP) – Un meurtrier d’extrême droite condamné a temporairement pris en otage deux gardiens de prison dans une prison de l’est de l’Allemagne avant d’être submergé par d’autres gardiens, a rapporté mardi l’agence de presse allemande dpa.

Le preneur d’otages, qui a été condamné à la prison à vie pour son attaque mortelle contre une synagogue de la ville de Halle, dans l’est de l’Allemagne, en 2019, a pris deux gardiens en otage à la prison de Berg, près de la ville de Magdebourg, dans l’est de l’Allemagne, lundi soir.

Au bout d’une heure environ, d’autres gardes ont réussi à libérer leurs collègues et ont débordé l’agresseur, Stephan Balliet, 30 ans, blessé lors de l’incident. Les deux otages n’ont pas été blessés.

Aucun autre détail sur la prise d’otage n’a été publié mardi matin, a rapporté dpa.

Balliet a attaqué la synagogue de Halle à Yom Kippour, le jour le plus saint du judaïsme, en 2019. Il était armé de plusieurs armes à feu et d’explosifs. Lorsqu’il n’a pas réussi à entrer dans le bâtiment, il a tué un passant et un homme à l’intérieur d’un magasin de kebab à proximité.

L’attaque, l’un des actes antisémites les plus violents et les plus manifestes de l’histoire allemande d’après-guerre, a provoqué des ondes de choc dans tout le pays.

Il a été condamné à la prison à vie en 2020.

The Associated Press