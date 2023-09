Un meurtrier de Pennsylvanie s’est échappé en escaladant un mur surmonté de barbelés et traversé en crabe

Un meurtrier s’est échappé effrontément d’une prison de la banlieue de Philadelphie en escaladant un mur, en escaladant des barbelés et en sautant d’un toit dans une évasion qui n’a pas été détectée par les gardes pendant une heure entière, ont déclaré les autorités mercredi alors que le tueur échappait à un élargissement. chasse à l’homme pour un septième jour.

La chronologie et les détails de l’évasion de Danelo Cavalcante – y compris le fait qu’il est sorti en utilisant le même itinéraire qu’un autre prisonnier avait emprunté en mai – ont été dévoilés grâce à la police de diverses agences. a inondé une zone de recherche des habitants de plus en plus inquiets. Un gardien de la tour en service lors de l’évasion, qui n’a pas été nommé, a été mis en congé dans le cadre de l’enquête sur l’évasion.

L’évasion et les recherches ont attiré l’attention internationale et sont devenues une grande nouvelle au Brésil, le pays natal de Cavalcante. Le principal journal de Rio de Janeiro a publié un long article dans son édition de mercredi sous le titre « Cache-cache dangereuse ».

Howard Holland, directeur par intérim de la prison du comté de Chester, a diffusé une vidéo de sécurité lors d’une conférence de presse mercredi. On y voit Cavalcante, 34 ans, debout dans un passage à côté de la cour de la prison, avant de poser ses mains sur un mur et ses pieds sur un autre, puis de « marcher en crabe » sur les murs hors du champ de vision de la caméra.

Holland a déclaré que la prison avait fait appel à un consultant après la première évasion en mai et avait ajouté des barbelés barbelés dans cette zone.

« Ce qui a peut-être été négligé, c’est le fait que le traitement du seul point des contre-mesures physiques aurait dû être renforcé par des moyens supplémentaires. Nous abordons ce problème », a déclaré Holland. Il a déclaré que la prison était entièrement équipée lorsque Cavalcante s’est évadé.

Le suspect a été condamné à perpétuité pour le meurtre de son ex-petite amie

Il a déclaré que la prison envisageait d’ajouter des agents dans la cour pendant les heures de récréation, ainsi que d’installer des cages au sommet de ces cours. Le bureau du procureur général de Pennsylvanie a repris l’enquête sur l’évasion, a-t-il déclaré.

Holland a déclaré que le détenu qui s’était évadé en mai avait été renvoyé quelques minutes après qu’un gardien de la tour ait rapidement sonné l’alarme. Il a déclaré que Cavalcante avait été identifié comme porté disparu après un décompte, plus d’une heure après la prise de la vidéo. Une sirène publique a retenti vers 10 heures du matin.

Holland a refusé de dire pourquoi le gardien n’avait pas remarqué Cavalcante sauter du toit et s’éloigner du périmètre de la prison.

Cavalcante a été condamné à perpétuité le mois dernier pour avoir tué son ex-petite amie, Deborah Brandao, devant ses enfants en 2021, et s’est évadé en attendant son transfert vers une prison d’État. Les procureurs affirment qu’il l’a tuée pour l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché pour un meurtre survenu en 2017 au Brésil.

Il avait été capturé en Virginie après le meurtre de Brandao et les autorités pensent qu’il tentait de retourner au Brésil.

Deux districts scolaires de la banlieue de Philadelphie sont restés fermés et l’un des plus grands jardins botaniques du pays a été fermé mercredi alors que les autorités poursuivaient leurs recherches.

Cavalcante a été repéré six fois depuis son évasion, la dernière fois mardi soir lorsqu’il a été aperçu dans un quartier résidentiel mais a rapidement disparu dans les bois. Il avait été aperçu lundi soir à Longwood Gardens, où une vidéo de surveillance du sentier l’a filmé en train de marcher dans le jardin.

Cette observation a conduit les autorités à déplacer la zone de recherche plus au sud mardi après avoir déterminé que Cavalcante avait probablement traversé le périmètre initial fixé par des centaines d’agents chargés de l’application des lois, dont des policiers lourdement armés.

Les résidents sont nerveux face à un homme en liberté

Les autorités ont exhorté les habitants à garder leurs maisons et leurs véhicules verrouillés, à vérifier les propriétés des voisins en vacances et à faire attention aux voitures, vélos ou autres moyens de transport manquants que Cavalcante pourrait utiliser.

« C’est troublant de savoir que je ne peux pas rester dans mon jardin avec mes chiens. Mon mari doit sortir avec moi et, vous savez, c’est juste un sentiment de malaise », a déclaré Danielle Lawrence, de Pocopson, qui se trouve près de la prison du comté, à environ 40 kilomètres à l’ouest de Philadelphie.

Ryan Drummond, 42 ans, dont la maison de Pocopson a été cambriolée vendredi soir par un homme que l’on croit être l’évadé, a exprimé des opinions similaires. Il pense que Cavalcante est entré par des portes-fenêtres dont la serrure était cassée – et qu’il se trouvait peut-être à proximité lorsque sa famille parlait du problème en fermant la maison cette nuit-là.

« Nous vivons toujours dans cette vie à moitié normale en ce moment, ce qui signifie que les enfants ne sont pas scolarisés. Les parents essaient de trouver un équilibre entre le travail et la gestion de leurs enfants, a déclaré Drummond mercredi.

L’intrus est reparti avec « une pêche, une pomme, peut-être quelques pois mange-tout » qu’il a trouvés sur le comptoir de la cuisine, a déclaré Drummond, ainsi qu’un chapeau blanc qu’il a rapidement perdu en fuyant devant la cour d’un voisin.

« Tout le monde veut que cela se termine », a déclaré Drummond, qui a déclaré que sa frustration ne venait pas des efforts de recherche mais de la prison. « Comment cela peut-il durer presque une semaine à ce stade ? »