Un meurtrier de masse poursuit la Norvège pour une peine « extrême »

Anders Behring Breivik purge la peine la plus longue de Norvège, 21 ans, pour avoir tué 77 personnes en 2011

Le tueur de masse norvégien Anders Behring Breivik a poursuivi l’État pour avoir violé ses droits humains en le gardant «extrême” isolement, a déclaré vendredi à Reuters son avocat, Oeystein Storrvik.

« Il poursuit l’État parce qu’il est dans un isolement extrême depuis 11 ans et qu’il n’a aucun contact avec d’autres personnes à l’exception de ses gardes», a expliqué Storrvik.

Breivik purge la peine la plus longue possible en vertu de la loi norvégienne – 21 ans – pour avoir tué 77 personnes lors d’une combinaison de tirs de masse et d’attentats à la bombe au camion en juillet 2011 dans la pire atrocité en temps de paix de l’histoire du pays. Les juges ont la possibilité de prolonger sa peine s’il est considéré qu’il représente toujours une menace après cette période.

Après avoir purgé les neuf premières années de sa peine à la prison de Skien et apparemment fatigué de la monotonie de son environnement, Breivik a été transféré l’année dernière à la prison de Ringerike, où il reste dans des conditions de sécurité maximales – y compris, selon son avocat, à l’isolement.

« Nous espérions qu’il y aurait de meilleures conditions et qu’il pourrait rencontrer d’autres personnes», a déploré Storrvik.

Une cour d’appel en 2017 a annulé la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle les conditions de détention de Breivik dans une cellule de trois pièces violaient ses droits. En 2016, un tribunal d’Oslo avait conclu que le séparer des autres prisonniers en raison de la menace qu’il aurait posée équivalait à « peines ou traitements inhumains ou dégradants.”

L’État soutenait à l’époque que Breivik «veut toujours inspirer les autres» et doit donc être tenue à l’écart des autres prisonniers et du monde extérieur. Cependant, ses conditions de vie sont relativement confortables par rapport aux États-Unis, où les cellules solitaires font moins du quart de la taille de sa propre suite de trois cellules.

Le terroriste condamné est autorisé à jouer à des jeux vidéo, à utiliser l’ordinateur (sans Internet), à s’entraîner avec du matériel de gym et à lire des livres et des journaux, ainsi qu’à étudier en vue d’obtenir un diplôme en sciences politiques. Il est même autorisé à envoyer et à recevoir des lettres, bien que nombre d’entre elles finissent par être censurées si le personnel pénitentiaire estime qu’elles pourraient inciter à des crimes de haine.

Alors que Breivik avait demandé une libération conditionnelle l’année dernière, sa demande a été rejetée lorsque le tribunal a conclu qu’il représentait toujours une menace pour la société. Le juge a jugé qu’il manquait d’empathie et de compassion pour ses victimes et n’avait pas changé depuis qu’il avait commis les meurtres choquants après avoir tenté de défendre ses actions en abattant des dizaines de victimes pour la plupart adolescentes dans un camp de jeunes du Parti travailliste sur l’île d’Utoya, affirmant que la plupart des personnes touchées n’étaient pas des enfants mais des personnes en «postes de direction.”

Le dernier procès de Breivik devrait être entendu devant le tribunal de district d’Oslo au printemps prochain, a déclaré son avocat.