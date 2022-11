Un meurtre violent étourdit l’Inde, selon la police, le tueur a été inspiré par une série policière populaire aux États-Unis

Selon la police indienne, l’homme à l’origine du récent meurtre brutal de son partenaire a peut-être été inspiré par la série policière américaine “Dexter”.

Aftab Amin Poonawalla fait face à des accusations de meurtre dans l’affaire de meurtre de six mois de Shraddha Walker, la police l’accusant d’avoir tué sa partenaire de 28 ans avant de couper son corps en 35 morceaux et de les jeter dans tout Delhi sur une période de 18 jours , selon un rapport du Times of India lundi.

Des sources policières ont déclaré au Times of India que Poonawalla avait acheté un réfrigérateur pour conserver les parties du corps de son partenaire, se débarrassant des différentes parties pendant la nuit dans toute la capitale indienne. Il a ensuite nettoyé le réfrigérateur après s’être débarrassé de toutes les parties du corps.

Des sources policières ont également déclaré que Poonawalla était potentiellement inspiré par plusieurs films policiers et séries Web, dont “Dexter”.

La famille de la victime s’est d’abord inquiétée pour sa sécurité lorsqu’elle est restée sans contact pendant plus de deux mois et demi. Ils ont noté que son téléphone portable avait été éteint et qu’elle n’avait effectué aucune mise à jour de ses comptes de médias sociaux pendant cette période.

Le père de la victime, Vikash Madan Walker, a déposé un rapport de personne disparue auprès de la police et a informé les policiers de sa relation avec Poonawalla, disant qu’il soupçonnait qu’il pourrait être impliqué dans la disparition de sa fille.

L’enquête a révélé que le couple avait déménagé à Delhi et avait loué un appartement ensemble, déclenchant une recherche de Poonwalla.

La police a pu traquer Poonawalla et l’interroger sur son implication dans l’affaire, la police affirmant qu’il avait avoué le crime et expliqué que le couple se disputait fréquemment lorsque la victime tentait de le faire pression pour qu’il se marie.

Selon un rapport du Tribune, la police a également fouillé le téléphone de Poonawalla et l’application de rencontres “Bumble” pour plus d’indices, révélant qu’il a rencontré d’autres femmes, même après le meurtre présumé de son partenaire.

Une perquisition de son appartement dans le but de retrouver toutes les parties du corps restantes a conduit la police à récupérer des os sur les lieux.

“L’accusé a été arrêté et une affaire en vertu des articles 302 (meurtre) et 201 (disparition des preuves d’une infraction commise) du CPI a été enregistrée au poste de police de Mehrauli”, a indiqué la police.

La police de New Dehli n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.