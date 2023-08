Un meurtre hip-hop sensationnel vieux de plusieurs décennies pourrait bientôt être résolu: la mort de Jam Master Jay de Run-DMC – National

Le hip-hop a une longue et tragique histoire de meurtres et de chaos. Tupac Shakur, Notorious BIG, Big L., Fat Pat, Mac Dre, Big Hawk, Magnolia Shorty, XXXTentacion, Nipsey Hustle, Pop Smoke et des dizaines d’autres ont été tournés depuis la fin des années 80. En termes d’infamie, les meurtres non résolus de Shakur et Biggie ont attiré le plus d’attention, mais juste derrière eux se trouve le tournage de Jason Mizell, autrement connu sous le nom de Jam Master Jay, le DJ derrière Run-DMC.

Pendant plus de deux décennies, l’affaire est restée froide sans arrestation ni condamnation. Maintenant, cependant, cela peut changer.

Le crime

Vers 19 h 30, un mercredi froid et pluvieux de la fin octobre 2002, deux hommes ont été amenés dans un studio d’enregistrement sur Merrick Avenue dans le Queens, à New York. Ils montèrent les escaliers, descendirent un long couloir et pénétrèrent dans le studio. Un homme a bloqué la porte tandis que l’autre, vêtu d’un masque en laine, a tiré sur Jay dans la tête alors qu’il jouait à des jeux vidéo, le tuant sur le coup. Puis ils ont disparu.

L’histoire continue sous la publicité

Les témoins

Deux autres personnes – Lydia High, la directrice du studio et Tony Rincon, un autre employé – se trouvaient dans la pièce à ce moment-là. Ni l’un ni l’autre n’ont été d’une grande aide dans l’enquête. High dit qu’elle a reçu l’ordre de s’allonger face contre terre par l’homme qui bloquait la porte, donc elle n’a rien vu. Rincon a reçu une balle dans la jambe et a refusé de faire une déclaration à la police.

Lorsque les images des quatre caméras de sécurité ont été vérifiées, elles étaient inutiles. Et bien qu’il se trouve dans une zone commerciale et en bas du pâté de maisons du 103e arrondissement – ​​à trois minutes à pied – personne n’a jamais trouvé de vidéo de caméra de sécurité montrant quoi que ce soit.

Il y a cependant un récit de Tanya Edwards, la réceptionniste d’une société de services financiers avec une entrée le long du long couloir menant au studio. Elle se souvient d’avoir vu une femme portant un chapeau souple marron conduisant un homme en survêtement de velours dans le couloir à peu près au moment de la fusillade. Au début, elle a identifié cette femme comme étant High. En 2016, elle s’est rétractée, disant qu’elle ne pouvait pas en être sûre.

L’histoire continue sous la publicité

Jam Master Jay était l’un des rappeurs les plus aimés et les plus admirés de son époque. Il était de toute évidence gentil et généreux et toujours prêt à aider sa famille et ses amis. (Un Noël, il a acheté cinq voitures pour d’autres personnes). Il est resté à l’écart des ennuis et était considéré comme une sorte de gardien de la paix. Alors pourquoi quelqu’un voudrait-il sa mort ?

Dans la communauté hip-hop soudée du Queens, on parlait de qui était responsable. En raison de la méfiance à l’égard de la police et du code «les mouchards se font piquer», personne n’était prêt à se faire enregistrer. Tout ce que tout le monde pouvait faire était de spéculer et de théoriser.

Les théories

1. Le diss

L’un des protégés de Jay était 50 Cent. Au moment de la fusillade, il avait agacé un baron de la drogue nommé Kenneth (Supreme) McGriff et son commandant en second, Gerald (Prince) Miller en les appelant par leur nom dans une chanson intitulée Coran du ghetto. Au même moment, Fiddy avait un bœuf avec Ja Rule, qui enregistrait pour un label appelé Murder Inc. Supreme avait un intérêt dans l’entreprise. Lorsqu’on a dit à Fiddy de cesser de tirer sur Ja Rule, il aurait refusé. Cela lui a valu d’être pris pour cible lors d’une fusillade devant la maison de sa grand-mère en mai 2000. Il a survécu.

La spéculation était que Supreme avait ordonné le coup sur Fiddy (prétendument exécuté par Darryl Brown, un ami proche de Mike Tyson qui lui-même a été abattu plus tard) et a mis Jay sur la liste des coups sûrs avant qu’il ne soit le mentor de Fiddy et ne contrôlait pas son gars.

L’histoire continue sous la publicité

Les flics n’ont jamais suivi parce qu’il n’y avait pas de pistes légitimes.

2. Le contrat d’assurance-vie

Le partenaire commercial de Jay était Randy Allen, quelqu’un qu’il avait connu la majeure partie de sa vie, le témoin de son mariage et le parrain d’un des enfants de Jay. Comme il est courant dans les relations d’affaires, les deux hommes avaient souscrit des polices d’assurance avec l’autre comme bénéficiaire, dites « assurance homme clé ». Une histoire a circulé selon laquelle Allen avait fait tuer Jay pour l’argent. En approfondissant, certains ont suggéré que Jay avait découvert qu’Allen volait l’entreprise. Une fois qu’Allen a appris qu’il avait été découvert, il a dû agir. Pour ajouter de l’intrigue à tout cela, High est la sœur d’Allen. A-t-elle collaboré avec Allen en bourdonnant dans le tireur et en l’escortant au studio ?

Cette théorie a également été écartée. Aucune preuve crédible n’a jamais été présentée.

3. Le premier deal de drogue a mal tourné

Jam Master Jay n’aurait rien à voir avec la drogue. En fait, il a embauché des gars du quartier pour travailler pour Run-DMC lorsqu’ils sont partis en tournée afin de les sortir de leur situation. L’idée que Jay vendrait de la drogue lui-même ? Absurde. Ou était-ce?

Cette théorie affirme qu’avant sa mort, Jay avait des problèmes d’argent. Il avait une dette de près de 500 000 $ et devait environ 100 000 $ à l’IRS. De plus, il voulait continuer à soutenir la famille et les amis qu’il avait tenus proches toute sa vie. Désespéré d’argent, lui et son ami Curtis Scoon ont conclu une transaction pour déplacer 10 kilos de cocaïne d’un fournisseur à LA Quand lui, Scoon et un autre ami nommé David Seabrook se sont envolés pour LA pour conclure l’affaire, quelque chose s’est mal passé et tout le monde a été déchiré à hauteur de 30 000 $. Scoon était apparemment très contrarié. Certains ont suggéré qu’il était le déclencheur.

L’histoire continue sous la publicité

Cette théorie est également allé nulle part. De plus, il était loin de correspondre à la vague description de High.

4. Le deuxième trafic de drogue a mal tourné

En 2007, Ronald Tinarn Washington, un type violent du quartier connu de Jay et des gens du studio, a commencé à parler. (Washington était également le suspect du meurtre en 1995 d’un rappeur nommé Stretch qui était un associé de Tupac dans ce groupe Thug Life). Il a raconté l’histoire d’un autre trafic de drogue qui avait mal tourné environ trois mois avant le meurtre.

Lui, Jay et Darren (Big D) Jordan (un ancien directeur de la route de Run-DMC) cherchaient à vendre un tas de coke en consignation pour le compte d’un distributeur de Baltimore connu sous le nom de « Oncle ». Cette transaction s’est également effondrée et tout le monde a fini par devoir à oncle – le chef de la famille Black Mafia – 180 000 $.

L’histoire continue sous la publicité

L’oncle a-t-il organisé le meurtre ? Si oui, qui a-t-il engagé ?

Les arrestations

En 2007, Washington a été désigné comme complice du meurtre. Les procureurs ont déterminé qu’il était très probablement l’homme qui bloquait la porte pendant la fusillade. Il était déjà en prison et purgeait une peine de 17 ans pour vol qualifié. Les habitants du quartier soupçonnaient depuis longtemps que Washington avait quelque chose à voir avec le meurtre. Il a poursuivi en disant que le tireur pour lequel il assurait la couverture était Big D, l’ancien directeur de la route. Big D a nié toutes les allégations.

Cependant, il y a un fils de Lil D – Big D, Karl Jordan Jr., un rappeur en herbe avec une histoire mouvementée. L’allégation est que Lil D était la personne en charge des ventes en consignation de ces 10 kilos de coke acquis auprès d’Oncle dans le Maryland. Mais ensuite, il y a eu une sorte de désaccord et Jay aurait exclu Lil D de l’accord. Cela a conduit au meurtre de Jay. Ajoutant de la crédibilité à la théorie, High a affirmé que le tireur cette nuit-là avait un tatouage au cou proéminent, tout comme celui arboré par Lil D. Ajoutant un peu de couleur supplémentaire à son scénario, c’est qu’en août 2003, moins d’un an après Meurtre de Jay, il a été accusé de tentative de meurtre après avoir tiré sur un rappeur nommé Boe Skagz, le neveu de Jay.

En 2020, Washington et Lil D ont été inculpés du meurtre de Jam Master Jay. Les deux ont plaidé non-coupable.

L’histoire continue sous la publicité

Pendant ce temps, un troisième homme déjà en prison pour trafic de drogue, Jay Bryant, a été accusé de meurtre. Son ADN et ses vêtements ont été retrouvés sur place. Il a peut-être même discrètement avoué à quelqu’un qu’il était le tireur.

Le procès à venir

Les deux hommes devaient comparaître devant le tribunal le 20 février. Mais un délai a ensuite été ordonné en raison d’inquiétudes concernant l’intimidation des témoins et la possible falsification du jury. Les gens ont reçu des menaces par SMS, parfois accompagnées de photos de victimes d’une balle dans la tête et égorgées. Les procureurs ont demandé la protection d’un jury séquestré.

Tout cela ira finalement au tribunal le 23 novembre. Plus de 21 ans se seront écoulés depuis la mort de Jay.

Cette histoire va-t-elle enfin se terminer ? Nous verrons.