Un meurtre aléatoire érode le sentiment de stabilité d’un bloc de New York

Pendant des années, John Edwards a tenu le tribunal depuis une chaise bleue en plastique devant sa maison au sous-sol sur Prospect Avenue dans la section Belmont du Bronx. Il gardait le trottoir propre, parlait aux jeunes de leurs problèmes, ramassait de la ferraille et aidait les voisins avec des petits boulots.

Jeudi matin, un livreur de FedEx est arrivé à la recherche de M. Edwards, qui tenait parfois des colis en lieu sûr, et a trouvé la chaise en plastique bleue entourée de bougies et de fleurs. Il a demandé à quelqu’un ce qui s’était passé et on lui a dit que M. Edwards, un grand-père de 62 ans connu sous le nom d’OG, avait été victime au hasard d’une fusillade en voiture tard le 4 juillet.

“C’est arrivé quand les feux d’artifice ont explosé”, a déclaré Cesar Lebron, un voisin et ami proche, dans une interview la semaine dernière. Il a décrit avoir détenu M. Edwards cette nuit-là alors qu’il mourait. “J’ai remarqué qu’il avait trébuché et que tout le monde avait couru. Il a trébuché sur le sol et je l’ai attrapé. Il avait un point rouge sur le ventre. Tout le monde m’a dit de courir et de me couvrir, mais je ne voulais pas le quitter.