Un météorologue se multiplie en raison d’un problème graphique à la télévision en direct, ça va avec quand même

Lorsque Renard 9 La météorologue de nouvelles Jennifer McDermed a réalisé que quelque chose n’allait pas avec les graphiques lors d’un programme de prévisions météorologiques qu’elle ancrait, elle a joué le jeu et en a fait un plaisir pour ses téléspectateurs. Lorsque McDermed expliquait les prévisions météorologiques des villes du Minnesota, son image a soudainement commencé à se multiplier à l’écran, produisant des images clones. Sa première réaction à cela a été: «Ooo c’est génial! Que se passe-t-il? « L’ancre était maintenant dans un train tourbillonnant de ses » copies « , les images en retard multipliées d’elle. La chaîne d’information a partagé un extrait de l’incident amusant sur sa chaîne YouTube et la vidéo est devenue virale. Amusée par la vidéo ludique, un internaute a plaisanté dans les commentaires: « Cela aurait été une vidéo normale si elle n’avait pas réagi de cette façon. J’adore comment elle a réagi et comment tout le monde dans ce studio a réagi. Cela est devenu viral même au Japon où je live lol (sic). »

Quand McDermed a repéré le problème, elle a commencé à rire et à jouer. «Vous voulez une Jennifer ou deux Jennifers?» elle a demandé aux téléspectateurs en riant.

L’ancre dansait et éclatait de rire alors que ses «copies» tourbillonnaient autour d’elle. Lorsqu’un co-présentateur lui a demandé si elle pouvait mener le «train» de McDermeds hors de l’écran, elle s’est amusée à marcher autour de l’écran. Elle a eu du mal à contrôler son rire et a terminé le programme en riant. Renard 9 l’ancre Randy Meier lui a dit: «Quel que soit le bouton sur lequel vous avez appuyé, ne le faites plus.»

La vidéo du pépin a été visionnée plus de 28 millions de fois sur YouTube. De nombreux téléspectateurs ont déclaré que cela leur avait fait bien rire dont ils avaient besoin pendant longtemps. Les bêtisiers télévisés sont l’une des catégories de vidéos les plus regardées sur YouTube, car la plupart de ces compilations ont au moins plus d’un million de vues.

