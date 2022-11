Un météorologue de télévision et un pilote décèdent dans un accident d’hélicoptère aux États-Unis

RALEIGH, Caroline du Nord –

Un pilote d’hélicoptère et un météorologue qui travaillaient pour une station de télévision de Caroline du Nord sont décédés mardi lorsqu’un hélicoptère de presse s’est écrasé le long d’une autoroute de la région de Charlotte, la police louant le pilote pour avoir héroïquement évité la chaussée dans ses derniers instants.

Le météorologue Jason Myers et le pilote Chip Tayag ont été identifiés comme les personnes tuées dans l’accident dans une déclaration de WBTV – et par des collègues qui avaient rendu compte de l’accident en direct depuis le studio de la station.

Combattant les larmes, les ancres Jamie Boll et Molly Grantham ont pleuré leurs collègues tout en fournissant des mises à jour lors d’une émission qui s’est poursuivie sans interruption pendant des heures. Ils comprenaient des rapports de témoins selon lesquels Tayag avait empêché l’hélicoptère de s’écraser sur l’Interstate-77 pendant une semaine chargée de vacances.

“Jamie et moi l’apprenons ici alors que notre salle de rédaction l’apprend et essaie de le comprendre tout en pleurant profondément …”, a déclaré Grantham lors de l’émission. “Nous donnons des nouvelles et nous sommes tous – tous – de notre famille WBTV en deuil Chip et Jason parce que nous les aimons.”

L’hélicoptère Robinson R44 s’est écrasé peu après midi, heure locale, avec deux personnes à bord, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué. L’agence EMS du comté de Mecklenburg a déclaré que les deux hommes avaient été déclarés morts sur les lieux.

La police a déclaré qu’aucun véhicule au sol n’était impliqué dans l’accident, qui a encore gêné la circulation sur l’autoroute principale.

“Le pilote est un héros à mes yeux” a tweeté Johnny Jennings, chef du département de police de Charlotte-Mecklenburg. « Des témoins ont indiqué que le pilote s’était détourné de l’autoroute pour sauver des vies. En raison de ses actes héroïques, il n’y a pas eu d’autres blessés ou véhicules sur l’autoroute impliqués dans l’incident.

Le chef a également déclaré aux journalistes: «Nous envisageons d’entrer dans la période des fêtes où nous sommes censés passer du temps avec nos proches. Et tragiquement, il y a deux personnes impliquées dans cet accident qui ne rentreront pas chez elles et ne passeront pas les vacances avec leur famille.

Les ancres Boll et Grantham ont passé au moins 90 minutes à fournir une couverture en direct avant de s’arrêter pour confirmer la mort de Myers et Tayag, après s’être assuré que leurs familles étaient informées.

“Les gens ont du mal à trouver les mots, nous nous accrochons à cela depuis un moment”, a déclaré Boll, sa voix vacillante avant de s’éclaircir la gorge.

Boll avait vu Tayag mardi matin à 11 heures alors que le pilote était assis dans l’hélicoptère, se préparant à récupérer Myers, le météorologue.

“Ces sourires que vous voyez juste là sur votre écran, ce sont ces deux personnes”, a déclaré Boll depuis le bureau d’ancrage.

«Chaque jour dans cette salle de rédaction, Chip vous faisait signe de dire bonjour, vous demandait comment vous alliez. Il faisait signe derrière le fauteuil du pilote de l’hélicoptère », a déclaré Boll. « Jason Myers – je pourrais continuer encore et encore. Il traversait cette salle de presse avec une énergie et des sourires incroyables et se souciait de tout le monde ici.

Myers a grandi dans les comtés de l’Union et de Catawba en Caroline du Nord et a travaillé dans la ville de Raleigh, ainsi qu’au Texas et en Virginie avant de retourner dans la région de Charlotte où il a grandi, a déclaré WBTV. Lui et sa femme Jillian ont quatre enfants.

Tayag était pilote depuis plus de 20 ans, a indiqué la station. Il a commencé à travailler pour WBTV en 2017 et a célébré son troisième anniversaire de mariage en août, selon sa page Instagram.

Le gouverneur Roy Cooper a présenté ses condoléances à la station et à l’ensemble de la presse de Caroline du Nord.

“C’est une terrible tragédie pour la famille WBTV et nous prions pour eux et tous ceux des médias qui travaillent si dur pour tenir le public informé”, Cooper a écrit dans un tweet.

Le National Transportation Safety Board mènera une enquête sur l’accident avec la FAA.

Finley a rapporté de Norfolk, en Virginie.