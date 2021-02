Un météorologue à la télévision a mis ses sous-vêtements pour aider à tirer un nageur disparu des vagues sur une plage de Gold Coast – quelques instants après avoir terminé un cross en direct.

Le diffuseur de Channel Nine, Luke Bradnam, s’est précipité dans l’océan à la plage de Narrowneck sur la Gold Coast vendredi soir, quelques instants après avoir été sollicité par un cavalier de bodyboard.

La lectrice de nouvelles Melissa Downes a déclaré aux téléspectateurs à la fin du premier segment de nouvelles que «notre météorologue» venait de découvrir un corps dans les vagues.

Le ressortissant britannique Jake Jacobs, 32 ans, a été vu pour la dernière fois entrer dans les vagues de Kurrawa Beach, Broadbeach – sur la Gold Coast – vers 21h20 jeudi soir.

Après la pause, un Bradnam torse nu est apparu à l’antenne pour confirmer que lui et un pensionnaire de bodyboard avaient retiré le corps sans vie de l’homme de l’eau.

La découverte est intervenue alors que les efforts de sauvetage se poursuivent pour trouver le directeur de la salle de sport britannique Jake Jacobs, 32 ans, qui a été vu pour la dernière fois entrer dans les vagues avec une femme de 29 ans à Kurrawa Beach à Broadbeach – à environ 6 km – à 21h20 jeudi soir.

Un deuxième corps non identifié, une femme, a également été retrouvé sur la plage environ une heure plus tard. On ne sait pas encore si les deux corps sont la paire manquante.

« C’était juste un moment incroyable », a déclaré Bradnam au Daily Mail Australia après avoir sorti l’homme mort de l’eau.

« Nous avions vu ce cavalier de bodyboard nous faire signe depuis l’eau et il avait l’air d’être en détresse. J’avais l’impression que je devais faire quelque chose parce qu’il ne semblait pas y avoir quelqu’un d’autre autour qui serait très bon.

Bradnam, membre du club de surf Northcliffe et un bon nageur, avait fait des reportages sur les conditions de surf perfides de la Gold Coast depuis Narrowneck toute la semaine.

Les autorités font la course pour essayer d’aider l’homme tiré de l’eau dans des conditions de surf perfides à Narrowneck, sur la Gold Coast

« Je suis sorti et bien sûr, il y a un corps face contre terre dans l’eau.

« Le body boarder avait l’air d’être en état de choc et je n’ai jamais rien vécu de tel. Je n’ai jamais vu de cadavre auparavant.

«Parce que je suis un nageur, je savais comment nous en sortir. Je savais juste qu’il fallait garder mon sang-froid et nous mettre en position de retourner sur le rivage.

« Je ne savais même pas si je pouvais nager là-bas parce que je me suis déchiré un muscle à l’épaule au gymnase pendant la semaine et mon bras est censé être en écharpe.

«Il a tenu assez longtemps pour le ramener à terre.

Il a dit qu’il avait eu le corps dans une « poignée de main de frère » avec le boogie boarder alors qu’ils le ramenaient sur le rivage.

« Heureusement, la police est arrivée lorsque nous sommes arrivés sur le rivage parce que nous ne savions pas quoi faire, il y avait des gens qui se promenaient le soir le long de la plage », a-t-il déclaré.

« Je suis juste heureux que nous puissions fermer une famille », a déclaré Bradnam après l’épreuve. «En faisant l’expérience de cela, j’ai encore plus de respect pour la police et les ambos qui font cela tous les jours.